君實生物折讓５﹒８％配股，籌逾２５億元研發藥物擴充管線

《經濟通通訊社１６日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）向至少六名承

配人配售３６５４﹒９２萬股新Ｈ股，每股７０﹒１８元，較前收市價折讓５﹒８％，佔擴大後

的全部已發行Ｈ股的１６﹒６７％及全部已發行股份的４﹒０１％。所得款項淨額預期約２５﹒

２８億元，擬用於藥物研發和管線擴充、拓展商業化團隊、境內外投資、並購和業務發展及一般

公司用途。（ｎｓ）

