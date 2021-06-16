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16/06/2021 17:00

《盤後部署》內地數據遜預期拖累大市，聯儲鷹鴿相爭決定港股去向

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數低收，市場靜候美聯儲公布議息結果，亞洲
股市今日普遍低收，其中Ａ股跌幅顯著，中國官方公布規模以上工業及房地產開發投資等數據略
遜市場預期，而港股受拖累下今日表現低開低走，恆指今日低開２９點後迅速低走，午後跌幅逐
步加劇，盤中跌２３０點低見２８４０７點，雖然重磅股匯控（００００５）及友邦（０１２９
９）發力撐市，但科技股跌幅顯著，美團（０３６９０）跌近半成成大市下跌主因，最終恆指收
報２８４３６，跌２０１點或跌０﹒７０％，主板成交１３８３﹒５１億元。國企指數報１０５
６２，跌１０５點或跌０﹒９９％。恆生科技指數報７８３０，跌１３０點或跌１﹒６４％。
　　內地經濟數據拖累Ａ股氣氛，上證綜合指數報３５１８，跌３８點或跌１﹒０７％，成交４
１０６﹒０９億元人民幣。深證成份指數報１４２９５，跌３７７點或跌２﹒５７％，成交５２
１６﹒０４億元人民幣。兩市合共成交９３２２﹒１３億元人民幣。

＊內地多項經濟數據遜預期，港股或進一步受拖累＊

　　今日下午三點內地官方公布多項５月份經濟數據，其中包括規模以上工業增加值、城鎮調查
失業率、全國房地產開發投資等，數據表現略遜預期，雖然數據是Ａ股收市後公布，但已經有春
江鴨「聞到味」，Ａ股午後跌幅加劇，深證更低收３７７點或跌２﹒５７％。數據亦反映內地的
經濟增長遇到瓶頸，而本港上市之中資企業立即從股價上顯現，包括美團（０３６９０）及比亞
迪（０１２１１）都錄得明顯下挫。
　　起初投資者普遍看好港股６月走勢，惟６月已過一半，恆指按月仍跌逾７００多點，目前投
資者靜候聯儲局議息結果，預計將維持息口不變，但早前美國通脹相關數據強勁，主席鮑威爾及
官員發話將會成為來年是否加息的風向儀，預計港股短線仍以上落市為主，短線最淡可能回吐至
２７５００點關口，此關口亦是今年３月尾低位；如聯儲方面對加息透露「鴿」風，則港股不排
除再挑戰二萬九關口。（ｕｌ）

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