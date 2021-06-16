歐洲央行：將於下月底決定是否取消銀行派息及股票回購限制

《經濟通通訊社１６日專訊》歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞周二（１５日）表示，該

行預計將於下月２３日就是否取消對銀行派息及股票回購的限制作出決定，具體已向執委會當日

的會議提交一項決議，並快將進行溝通。

歐洲央行已要求銀行在９月底前限制派息和股票回購，但表示除非經濟前景惡化，否則將取

消限制。（ａｌ）

