歐洲央行：將於下月底決定是否取消銀行派息及股票回購限制

《經濟通通訊社１６日專訊》歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞周二（１５日）表示，該
行預計將於下月２３日就是否取消對銀行派息及股票回購的限制作出決定，具體已向執委會當日
的會議提交一項決議，並快將進行溝通。
歐洲央行已要求銀行在９月底前限制派息和股票回購，但表示除非經濟前景惡化，否則將取
消限制。（ａｌ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|香港要聞15/06/2021
【新冠疫苗】林鄭：已接種近三百萬劑疫苗 商界谷針獎賞達1.8億
|中國故事15/06/2021
《神州經脈》中國反駁G7及北約聲明 MLF等額續作 滬指收跌
|財經熱話15/06/2021
特步引入高瓴資本拓K-Swiss等國際品牌 股價曾爆升三成
|國際動態15/06/2021
七國集團提新基建抗衡 中國駐英大使斥公報顛倒是非干涉內政
|開市Good Morning15/06/2021
熊麗萍：內地新政策利好光伏行業 首選信義光能吼十天線買入
|財經熱話15/06/2021
【陶觀天下】陶冬：非典通脹蔓延 最低稅率興起
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰