《台股攻略－黃振宇》航運股午後轉勢，台股險守１７３００點

《台股攻略》美股昨晚（１５日）主要指數回落，拖累台股今日（１６日）低開，一度上升

後受航運股因獲利盤湧現而倒頭下挫及台期指結算影響，導致指數曾大跌近百點，終場收

１７３０８點，跌６３點，成交金額為５６７５億元（新台幣．下同），創端午假期後最大成交

金額。

航運股依然成為大市焦點，早市成交比重佔大市整體超過六成，可惜午市過後沽壓湧現，造

成該板塊內不少個股轉勢下挫。貨櫃股方面，三大指標股的長榮收１３３﹒５０元，跌１﹒８％

，最後一口賣盤成交近２萬張，而陽明升幅則由漲停收窄至近２％，收１３０元，萬海維持７％

升幅，收２０５﹒５０元。其他個股亦走勢疲弱，中菲行跌近５％，裕民及捷迅分別跌４﹒３％

及３﹒８％，宅配通、建新國際、台航、慧洋─ＫＹ、中航及新興跌超過３％。原材料價格高漲

，太陽能從業者估計今季太陽能組件報價將調升１５％至２０％，刺激相關板塊造好，碩禾、安

集、國碩及達能升至漲停，倉和升４﹒１％，茂迪升３﹒３％。台積電明日除凈，收６０５元，

跌０﹒７％，其股價連續兩個交易日站穩６００元之上。

後市展望，航運股沽壓湧現，而台積電雖然明日（１７日）除凈，但其股價至今依然站穩

６００元之上，估計有利資金流入電子股板塊。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

