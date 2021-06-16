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16/06/2021 17:41

《台股攻略－黃振宇》航運股午後轉勢，台股險守１７３００點

　　《台股攻略》美股昨晚（１５日）主要指數回落，拖累台股今日（１６日）低開，一度上升
後受航運股因獲利盤湧現而倒頭下挫及台期指結算影響，導致指數曾大跌近百點，終場收
１７３０８點，跌６３點，成交金額為５６７５億元（新台幣．下同），創端午假期後最大成交
金額。
　　航運股依然成為大市焦點，早市成交比重佔大市整體超過六成，可惜午市過後沽壓湧現，造
成該板塊內不少個股轉勢下挫。貨櫃股方面，三大指標股的長榮收１３３﹒５０元，跌１﹒８％
，最後一口賣盤成交近２萬張，而陽明升幅則由漲停收窄至近２％，收１３０元，萬海維持７％
升幅，收２０５﹒５０元。其他個股亦走勢疲弱，中菲行跌近５％，裕民及捷迅分別跌４﹒３％
及３﹒８％，宅配通、建新國際、台航、慧洋─ＫＹ、中航及新興跌超過３％。原材料價格高漲
，太陽能從業者估計今季太陽能組件報價將調升１５％至２０％，刺激相關板塊造好，碩禾、安
集、國碩及達能升至漲停，倉和升４﹒１％，茂迪升３﹒３％。台積電明日除凈，收６０５元，
跌０﹒７％，其股價連續兩個交易日站穩６００元之上。
　　後市展望，航運股沽壓湧現，而台積電雖然明日（１７日）除凈，但其股價至今依然站穩
６００元之上，估計有利資金流入電子股板塊。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

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