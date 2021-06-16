《窩輪豪情－梁業豪》買賣四線股的風險極高

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、非必需

性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為安踏體育

（０２０２０）、粵海投資（００２７０）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中國平安（０２３１８）、農業銀行（０１２８８）與汽車之家（０２５１８）。

不少散戶投資者都喜歡買賣小型股，卻低估了持貨風險。以５０７隻恆生綜合指數成分股為

例，雖它們當中市值最小者都只屬於四線股，市值逾１４億元，不算是蚊型股，股價的波動可以

非常劇烈。以現時２０天年度化歷史波幅高逾４３６％的久泰邦達能源（０２７９８）為例，大

家能夠應付它於５月下旬的急跌市況嗎？辛苦累積得來的利潤，可以一朝全部失去。從另一個角

度來看，與恆生指數１１﹒３４５％的歷史波幅相比，買賣該股的風險較買賣盈富基金

（０２８００）高逾３７倍！《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

