  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2021 10:22

《窩輪豪情－梁業豪》買賣四線股的風險極高

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、非必需
性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為安踏體育
（０２０２０）、粵海投資（００２７０）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國平安（０２３１８）、農業銀行（０１２８８）與汽車之家（０２５１８）。
　　不少散戶投資者都喜歡買賣小型股，卻低估了持貨風險。以５０７隻恆生綜合指數成分股為
例，雖它們當中市值最小者都只屬於四線股，市值逾１４億元，不算是蚊型股，股價的波動可以
非常劇烈。以現時２０天年度化歷史波幅高逾４３６％的久泰邦達能源（０２７９８）為例，大
家能夠應付它於５月下旬的急跌市況嗎？辛苦累積得來的利潤，可以一朝全部失去。從另一個角
度來看，與恆生指數１１﹒３４５％的歷史波幅相比，買賣該股的風險較買賣盈富基金
（０２８００）高逾３７倍！《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞15/06/2021
【新冠疫苗】林鄭：已接種近三百萬劑疫苗　商界谷針獎賞達1.8億
中國故事15/06/2021
《神州經脈》中國反駁G7及北約聲明　MLF等額續作　滬指收跌
財經熱話15/06/2021
特步引入高瓴資本拓K-Swiss等國際品牌　股價曾爆升三成
國際動態15/06/2021
七國集團提新基建抗衡　中國駐英大使斥公報顛倒是非干涉內政
開市Good Morning15/06/2021
熊麗萍：內地新政策利好光伏行業　首選信義光能吼十天線買入
財經熱話15/06/2021
【陶觀天下】陶冬：非典通脹蔓延　最低稅率興起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金