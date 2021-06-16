《談國論企－黎偉成》反外國制裁法可痛擊美帝

《談國論企》中國全國人大常委會於２０２１年６月１０日會議通過的《中華人民共和國反

外國制裁法》，十分明確地表明對以美帝國霸權主義為主的外國無根無據的無法無天反華壓華劣

行，作出對口式的立法和今後會依法採取相應行動，以法以情保障本國的合法合理政治、經濟、

人權和民主的利益，料其他反制的立法肯定陸續出台。香港須就此法進行相關立法，且迅立法不

要稍遲，充分體現出「一國兩制」的精神和應有舉措。



＊立法依法反制外國政棍乃大國強國所為＊



《中華人民共和國反外國制裁法》（我簡稱《反外國制裁法》，下同）的重要性，為國家主

席習近平於十三屆全國人大常委會通過此法便迅簽第９０號主席令，於公布日起即時施行，重點

有多個方面：

最惹人注目的，當然是（一）《反外國制裁法》的第三條明確地指出的，此法主要是（Ｉ）

「反對霸權主義和強權政治」，是毫不客氣地對準美帝國霸權主義惡勢力而立法反制，法例

（ＩＩ）適用於其他國家，即「外國國家違反國際法和國際關係基本準則，以各種藉口或者依據

其本國法律對我國進行揭制、打壓，對我國公民、組織採取歧視性限制措施，干涉我國內政的，

我國有權採取相應反制措施」，就肯定要同時反制美帝反華壓華的盲目追隨者，而所言要警告以

美國為主的國家，對中國的政策和做法，必需要遵守「國際法」和「國際關係基本準則」，千萬

不要以各種藉口或「依據其本國法律」胡作非為。中國按國際法及國際關係基本準則定立的《反

外國制裁法》，對霸權主義和強權政治及其追隨者之「制裁」作出反制，合法合理！是之為大國

強國之所為。

要重點指出的，乃中國的《反外國制裁法》，是國家主席簽署由人大常委會的立法，就有法

可依的執行反制裁工作，不再是採取行政手段，法理上就遠勝美國簡簡單單的「總統行政命令」

，和更有針對性。

第三條明確和具體地指出（ＩＩＩ）「對我國公民、組織採取歧性限制措施，干涉我國內政

的，我國有權採取相應反制措施」，此點的重要性為把公民、組織置於首位，因美帝對華的所謂

「制裁」，總是對準中國以官員為主的公民，和相關組織而攬炒，狠毒地把以「制裁」劣行狠狠

地打壓中國公民及組織，很有必要反制。

立法的同時，還需要有專門機構執行。《反外國制裁法》之（二）第１０條，所規定的「國

家設立反外國制裁工作協調機制，負責統籌協調相關工作」，和「國務院相關部門應當加強同配

合和信息共享，按照各自職責和任務分工確定和實施有關反制措施」，足見中國反外國制裁工作

，是有統籌協調、配合分工，組織相當嚴謹和慎密，在反制之時會是及時、準確、有效的。

尤其是此法第六條責成國務院有關部門可以按照各自職責和任務分工，專業、專門地關注外

國的「制裁」及相關行為，依法作出及時必要的行動。



＊港澳特區須作相關立法配合國家政策＊



再看（三）反外國制裁措施，第六條的主要做法，有：不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證

或者驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類資產；禁止或者限制中

國境內的組織、個人船其進行有關交易、合作等活動；其他必要措施。有關部門可以採取一種或

幾種措施對相關人士作出反制裁。

即使第六條所列的幾項措施，只是適用於中國境外，而不是美國霸道地連其境外其他地方都

的按照所指的「裁制」相關人員和組織，但第４條所列出的「由列入反制清單個人擔任管理人員

的組織」，及「由列入反制清單個人和組織實際控制或者參與設立、運營的組織」等，都是十分

重力的殺著，因中國擁有巨大市場、價值良佳的消費者和可觀的發展前景，是為美國、歐洲以至

世界各地的個人和組織所要追逐的市場也。

（四）香港、澳門特區政府須就《中華人民共和國反外國制裁法》作出相關立法，以充分體

現「一國兩制」的原則、精神。美帝國霸權以至歐洲若干政棍近年就涉港、涉疆等內政和涉台的

主權等方面，信口開河、無中生有等「指控」，和對華作出種種單邊的「制裁」，中國當必反制

，香港及澳門需要執行，也就需要有港、澳的《反外國制裁法》配合國家的政策了！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

