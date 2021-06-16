  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2021 16:08

《新股掛牌》時代天使收高１﹒３倍，每手賺４５６００元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》時代天使（０６６９９）今日首掛，收報４０１元，較招股價
１７３元高出１３１﹒７９％；成交１４８６﹒３２萬股，涉資５８﹒７８億元。
　　該股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面賺４５６００元。
　　該股開報４００元，較招股價高１３１﹒２１％，最高價為４９０元，最低報３７５元。
（ｅｄ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/06/2021
中燃氣湖北十堰燃氣爆炸事故待查 行業監管政策或收緊
財經熱話16/06/2021
《新股掛牌》時代天使（６６９９）首掛回報理想 專家指宜先食糊
開市Good Morning16/06/2021
陳鳳珠：建議時代天使中籤者即日沽出
香港要聞15/06/2021
【新冠疫苗】林鄭：已接種近三百萬劑疫苗　商界谷針獎賞達1.8億
中國故事15/06/2021
《神州經脈》中國反駁G7及北約聲明　MLF等額續作　滬指收跌
財經熱話15/06/2021
特步引入高瓴資本拓K-Swiss等國際品牌　股價曾爆升三成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金