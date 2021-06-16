《新股掛牌》時代天使收高１﹒３倍，每手賺４５６００元

《經濟通通訊社１６日專訊》時代天使（０６６９９）今日首掛，收報４０１元，較招股價
１７３元高出１３１﹒７９％；成交１４８６﹒３２萬股，涉資５８﹒７８億元。
該股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面賺４５６００元。
該股開報４００元，較招股價高１３１﹒２１％，最高價為４９０元，最低報３７５元。
（ｅｄ）
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