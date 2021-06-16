【數據解讀】消費增速回落，統計局：扣除基數效應消費恢復有支撐

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布的數據顯示，５月份，社

會消費品零售額同比增長１２﹒４％，比４月份增速回落，統計局新聞發言人付凌暉在發布會表

示，５月份社會消費品零售額的增速，從同比增速看是有所放緩，主要是由於上年同期基數因素

的影響。上年同期社零總額在逐步恢復，所以基數在走高。從兩年平均增速來看，扣除基數效應

的影響，５月份的兩年平均增速為４﹒５％，比上個月還加快了０﹒２個百分點。實際上可以說

明，市場銷售總體是在逐步回升的。

從５月份市場銷售來看，有以下幾個主要特點：一是商品零售穩定增長，其中升級類商品增

長速度較快。從兩年平均增速看，５月份商品零售額同比增長了４﹒９％，繼續保持一個穩定恢

復的態勢，其中像通訊器材類、化妝品類、體育娛樂類相關的商品零售同比增長都在１０％以上

。



＊長距離旅行相關服務消費穩步增長＊



二是服務銷售在改善，餐飲收入是在加快的。我們看到，５月份餐飲收入同比兩年平均增長

１﹒４％，比上月加快了１個百分點。其中「五一」期間，國內旅遊人數已經超過了疫情前的水

平，旅遊收入也達到了疫情前的七成以上。從服務業商務活動指數中可以看到，與長距離旅行相

關的服務消費是在穩步增長的，比如航空運輸、鐵路運輸等行業的商務活動指數都保持在６５％

以上。還有跟居民消費相關的零售、餐飲、文體娛樂這些行業的商務活動指數都達到５８％以上

。這些情況都說明消費穩步恢復的態勢在持續。

從下一階段來看，消費的恢復仍然有很好的支撐，主要表現在：一是就業在擴大，居民收入

在增長，有利於增強居民消費的能力。二是經濟在向好，整體發展恢復，同時國內疫苗接種在擴

大。根據最新統計，截至昨天，國內疫苗接種已經超過９億劑次，這些都有利於提高居民消費意

願。三是隨著一系列促進消費政策的實施和國內疫情防控的總體有力，價格漲幅總體溫和，這些

都有利於擴大消費。

