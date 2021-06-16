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16/06/2021 12:45

《午市前瞻》港股續偏軟，專家料後市有調整壓力或穿２８３００點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數低收，其中科技股及晶片類股份普遍下挫，
市場靜候聯儲局議息結果，亞洲股市今日表現榮辱互見，Ａ股跌幅顯著，拖累港股今早低開２９
點後跌幅擴大，惟恆指半日最多僅跌１２０點低見２８５１８點，友邦（０１２９９）及匯控（
００００５）漲逾１％成「抗跌神器」，但科技股則隨外圍走弱，美團（０３６９０）跌逾３％
，比亞迪（０１２１１）大跌逾半成，阿里（０９９８８）跌近１％，最終恆指半日收報２８５
７３，跌６５點或跌０﹒２３％，主板成交７３４﹒０３億元。國企指數報１０６０５，跌６３
點或跌０﹒５９％。恆生科技指數報７８５６，跌１０４點或跌１﹒３１％。
　　Ａ股半日走弱，上證綜合指數報３５２９，跌２７點或跌０﹒７７％，成交２５７９﹒１３
億元人民幣。深證成份指數報１４３７７，跌２９５點或跌２﹒０１％，成交３２７２﹒４２億
元人民幣。

＊葉尚志：油股宜現階段獲利＊

　　港股走勢續偏軟，而市場正關注聯儲局會議討論收水的動向。第一上海證券首席策略師葉尚
志向《經濟通通訊社》表示，預料港股本周走勢有調整壓力，對後市走勢不太樂觀，不排除恆指
或跌穿２８３００點至２８６００點水平承接區。而他指市場焦點在於聯儲局議息、美俄會面等
，相關消息或影響大市表現。
　　同時市場預期油需迅速復甦，油價周二揚近２％。布油期貨揚升１﹒６％收報每桶７３﹒９
９美元；而美油期貨則上漲１﹒８％收報每桶７２﹒１２美元。帶動油股今早普遍走高，葉尚志
認為持貨油股的投資者可於現階段食胡，雖然市場料油需或可恢復，但參考經濟數據增長動力似
乎有所減弱，或影響板塊後市表現，因此建議現階段可先獲利保盈。（ｊｃ、ｕｌ）

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