《美元走勢－羅明立》關注周四聯儲局議息結果，非美貨幣略處下風

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒１４ １１０﹒０５ １１０﹒０８

歐元╱美元 １﹒２１３５ １﹒２１１７ １﹒２１３２

英鎊╱美元 １﹒４１１３ １﹒４０７６ １﹒４１１２

美元╱瑞郎 ０﹒８９９１ ０﹒８９８２ ０﹒８９８５

美元╱港元 ７﹒７６３２ ７﹒７５０４ ７﹒７６１５

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《美元走勢》美國公布５月份零售銷售環比下降１﹒３％，核心零售銷售亦收縮０﹒７％，

兩個數據都不及預期。另外，５月份ＰＰＩ則按年增長６﹒６％，高於預期的６﹒２％，核心數

據則升４﹒８％，符合預期，其中商品通脹是推升ＰＰＩ上漲的主要因素。

美債收益率未有波動，美匯指數亦維持窄幅上落，未有突破９１﹒７０。市場關注本周四美

國聯儲局的議息結果，預計基礎利率將保持不變，會否在今次會議暗示ＱＥ規模縮減時間是重點

。由於就業市場復甦放緩，相信機會不大。

匯市淡靜，非美貨幣略處下風但投資者觀望態度為主，估計議息後會有行情，輕倉押注美元

進一步回升。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

