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即市新聞

16/06/2021 15:19

《美元走勢－羅明立》關注周四聯儲局議息結果，非美貨幣略處下風

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒１４　　　１１０﹒０５　　　１１０﹒０８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１３５　　　１﹒２１１７　　　１﹒２１３２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１１３　　　１﹒４０７６　　　１﹒４１１２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９９１　　　０﹒８９８２　　　０﹒８９８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６３２　　　７﹒７５０４　　　７﹒７６１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布５月份零售銷售環比下降１﹒３％，核心零售銷售亦收縮０﹒７％，
兩個數據都不及預期。另外，５月份ＰＰＩ則按年增長６﹒６％，高於預期的６﹒２％，核心數
據則升４﹒８％，符合預期，其中商品通脹是推升ＰＰＩ上漲的主要因素。
　　美債收益率未有波動，美匯指數亦維持窄幅上落，未有突破９１﹒７０。市場關注本周四美
國聯儲局的議息結果，預計基礎利率將保持不變，會否在今次會議暗示ＱＥ規模縮減時間是重點
。由於就業市場復甦放緩，相信機會不大。
　　匯市淡靜，非美貨幣略處下風但投資者觀望態度為主，估計議息後會有行情，輕倉押注美元
進一步回升。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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