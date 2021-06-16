《再戰明天》聯儲局公布議息結果，歐元區公布上月ＣＰＩ

《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局周四（１７日）公布議息結果，歐元區公布上月消費者

物價指數（ＣＰＩ），料為明日市場焦點。



＊聯儲局公布議息結果＊



在重要經濟活動上，明日歐洲央行總裁拉加德參加歐元集團會議，日本及土耳其央行舉行貨

幣政策會議。

２：００ａｍ，美國聯儲局聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決定，並發布政策聲

明，主席鮑威爾及後舉行記者會。

６：３０ａｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆參加參議院銀行、貿易和商業常務委員會會議，另

外同時兼任歐洲穩定機制（ＥＳＭ）理事的歐元區財長參加年度理事會議。８：１０ａｍ，澳洲

央行總裁洛威發表講話。９：００ｐｍ，歐元區舉行財長會議。



＊歐元區公布上月ＣＰＩ＊



在數據方面，９：３０ａｍ，中國公布５月新屋價格。９：３０ａｍ，澳洲公布５月失業率

，料維持於５﹒５％。

４：３０ｐｍ，香港公布５月失業率，料由６﹒４％降至６﹒２％。５：００ｐｍ，歐元區

公布５月消費者物價指數，月率料由０﹒６％降至０﹒３％，年率料由１﹒６％升至１﹒９％，

期內核心ＣＰＩ年率料由０﹒７％升至０﹒９％。

８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數料由３８萬降至３６萬，連續申請失業救

濟金人數料由３５０萬降至３４２萬。１０：００ｐｍ，美國公布５月領先指標，料由１﹒６％

降至１﹒３％。

在本港，明日公布業績的公司有：領展（００８２３）。（ａｌ）

