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16/06/2021 19:30

《再戰明天》聯儲局公布議息結果，歐元區公布上月ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局周四（１７日）公布議息結果，歐元區公布上月消費者
物價指數（ＣＰＩ），料為明日市場焦點。

＊聯儲局公布議息結果＊

　　在重要經濟活動上，明日歐洲央行總裁拉加德參加歐元集團會議，日本及土耳其央行舉行貨
幣政策會議。
　　２：００ａｍ，美國聯儲局聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決定，並發布政策聲
明，主席鮑威爾及後舉行記者會。
　　６：３０ａｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆參加參議院銀行、貿易和商業常務委員會會議，另
外同時兼任歐洲穩定機制（ＥＳＭ）理事的歐元區財長參加年度理事會議。８：１０ａｍ，澳洲
央行總裁洛威發表講話。９：００ｐｍ，歐元區舉行財長會議。

＊歐元區公布上月ＣＰＩ＊

　　在數據方面，９：３０ａｍ，中國公布５月新屋價格。９：３０ａｍ，澳洲公布５月失業率
，料維持於５﹒５％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布５月失業率，料由６﹒４％降至６﹒２％。５：００ｐｍ，歐元區
公布５月消費者物價指數，月率料由０﹒６％降至０﹒３％，年率料由１﹒６％升至１﹒９％，
期內核心ＣＰＩ年率料由０﹒７％升至０﹒９％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數料由３８萬降至３６萬，連續申請失業救
濟金人數料由３５０萬降至３４２萬。１０：００ｐｍ，美國公布５月領先指標，料由１﹒６％
降至１﹒３％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：領展（００８２３）。（ａｌ）

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