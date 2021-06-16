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16/06/2021 17:05

莎莎：首財季銷售較兩年前高峰期仍跌逾六成，回復盈利才恢復派息

　　《經濟通通訊社１６日專訊》莎莎（００１７８）主席及行政總裁郭少明於網上業績會上表
示，今年４至６月銷售額按年有改善，但由於去年同期是疫情高峰期，故基數較低，若與
２０１８至１９財年高峰期相比仍下跌逾６０％，故認為相關數據「不值得開心」。而莎莎目前
最重要是保持現金流充裕，料公司回復盈利後才會恢復派息。

＊本港今年關閉１５至２０間店舖，內地加快開舖步伐＊

　　他指，今年以來香港遊客區店舖續租租金減幅約６５％，住宅區店舖租金減幅約３０％，惟
過去集團店舖均集中在遊客區，故料今年仍會關閉約１５至２０間店舖。至於內地市場則會加快
開舖步伐，預期今年將開設逾３０間新店，長遠目標將店舖數量擴至３００至４００間；由於新
店需要培訓人才及裝修等開支，期望今年內中國市場可實現收支平衡。

＊目標港澳以外市場比例增至逾５０％＊

　　他又坦言自己多次估錯中港恢復通關的時間，而公司過去逾７成生意來自遊客，加上通關後
生意亦需時復甦，不會立即有反彈；以澳門為例，通關後９個月生意才回復至高峰期的一半水平
，因此公司將會加大發展港澳以外的市場，尤其是具增長潛力的中國市場及線上業務，目標是將
港澳以外市場佔公司整體營業額的比例，由目前的３５％增至逾５０％水平。
　　至於網上業務方面，郭少明指過去兩個月網上銷售增長逾一倍，並已實現盈利，未來將進一
步增強顧客體驗及增加健康食品等產品類別，有信心網上業務及內地市場可成為公司未來主要的
增長動力。
　　問及港府即將派發消費券，他相信零售業均可受惠，並透露澳門首次推出消費券時，帶動集
團生意反彈約兩成，而公司目前正積極與多方合作推出消費券相關優惠。（ｙｗ）

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