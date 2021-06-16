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16/06/2021 16:06

歐冠昇：香港市場疫情下展強大韌性，對本港前景更有信心

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇表示，今個月是港交所
上市２１周年。過去２１年，內地經濟騰飛和金融開放為港交所發展提供強勁動力。未來２１年
，儘管或會仍然面臨新挑戰，但只要發揮好香港獨特的優勢，港交所仍然機遇無限。
　　歐冠昇發表網誌指，過去２１年，港交所從一個區域性股票交易所，發展成為國際領先的交
易所集團，提供豐富的多資產類別產品和金融服務。目前在港交所的上市公司已經多達２５５０
家，較２０００年的７９０家增長了兩倍多。集團收入也從２１年前的２３億元增至去年的
１９２億元。過去兩年，疫情為全球經濟和生活帶來巨大挑戰，也對交易所的營運帶來嚴峻考驗
。不過，香港市場持續穩健營運，展示強大韌性，各項經營指標也逆勢創出新高，提升了香港在
國際金融市場上的競爭力和影響力。
　　他指，自己會加入港交所，是因為集團業務具前景，香港是中國最國際化的城市，也是國際
上最中國的城市，集團身處香港市場的中心，與全球不同的市場制度對接，擁有獨特的優勢連接
中國與世界。
　　他又提到，自己上任短短一個月以來的見聞和得到的支持，再次感受到香港的活力，並令他
對香港的前景更加充滿信心。（ｓｋ）

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