《小傳日記》大市牛皮新股發威，時代天使上午市最多賺六皮幾！

《小傳日記》今日魚缸走勢牛皮，大家都等緊聯儲局公布議息結果，大市無嘢好炒，所以市

場焦點就落咗隻時代天使（０６６９９）身上。

又時代又天使，真係敏感詞彙集於一身，不過大家有理無理，搵到錢就係好股啦！呢隻新股

上限１７３蚊定價，入場費３４９４８﹒６６銀，暗盤已經炒到上４００蚊，亦都係今日開市價

，上午最低見過３７５蚊，最高見過４９０蚊，如果以最高位計算，未計手續費，ＩＰＯ入場的

話一手穩袋６３４００蚊，真係肥過肥仔水。最終半日時代天使收報４１６﹒２蚊，較招股價高

２４３﹒２蚊或１﹒４１倍。

一手已經咁貴，可以炒到上去真係好少見，對上嗰次見可能係２０１８年嘅賓士國際（０１

７０５）同毛記葵涌（０１７１６），前者公開發售超購近２６００倍，招股價１蚊，首日掛牌

炒高至７﹒８３蚊，最高價計每手袋２７３２０蚊；後者超購６２８９倍，招股價１﹒２蚊，首

日最高炒至１１﹒６６蚊．最高價計每手袋２０９２０蚊。

時代天使今日咁好表現，係咪代表近期新股值得落場呢？咁就拭目以待啦！而目前市場就有

兩隻新股招緊股，包括由越秀地產（００１２３）分拆出來嘅越秀服務（０６６２６），以及森

松國際（０２１５５），不過後者孖展數睇落認購人數麻麻，相信越秀服務都有小小睇頭嘅。請

請！

近期上市新股表現如下（按上市日子排序）（截至今日中午收市）



股份（編號） 現價 變幅

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中原建業（０９９８２） ２﹒３０元 跌４﹒１７％

京東物流（０２６１８） ４２﹒０５元 升０﹒１２％

新希望服務（０３６５８） ３﹒３９元 跌２﹒５９％

順豐房託（０２１９１） ４﹒４９元 跌０﹒４４％

賽迪顧問（０２１７６） ０﹒４７６元 無升跌

兆科眼科（０６６２２） １１﹒５４元 跌３﹒９９％

攜程集團（０９９６１） ２９０﹒８０元 升０﹒９７％

聯易融（０９９５９） １５﹒５２元 跌２﹒０２％

盈匯企業（０２１９５） ０﹒３６５元 跌２﹒６７％

百融雲（０６６０８） ２０﹒０５元 跌１﹒９６％

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