藥股、車股回吐，港股跌２０１點收２８４３６點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局舉行議息會議，美股受壓三大指數走軟。港股上日

挫逾２００點後，今日低開２９點報２８６０９點。開盤後曾輕微倒升１０點，惟車股回落；中

國醫保局就《醫療保障法》徵求意見，鼓勵非公立醫療機構參與藥品、醫用耗材集中採購，醫藥

企業不得以低於成本的報價競標，拖累醫藥板塊下挫，金融、石油和地產股企穩。隨Ａ股兩市收

跌，恆指最多跌過２３４點，收市仍跌２０１點或０﹒７％，報２８４３６點，主板成交１３８

３﹒５１億元，減少３﹒７２％。國指報１０５６２點，跌１０５點或０﹒９９％。科指報７８

３０點，跌１３０點或１﹒６４％。

上證綜指報３５１８點，跌３８點或１﹒０７％；深證成指報１４２９５點，跌３７７點或

２﹒５７％，總成交９３２２﹒１３億人幣，少６﹒８３％。

重磅股方面，美國商務部長提到正針對微信進行由上而下的全面審查，騰訊（００７００）

跌０﹒５８％，報５９６﹒５元。阿里巴巴（０９９８８）在一宗訴訟案中，披露中國有一名軟

件開發者竊取了包括電話號碼等１１億條用戶數據，收跌１﹒４５％，報２０３﹒４元。

美團（０３６９０）跌４﹒５％，報２８８﹒８元；匯控（００００５）升１﹒５８％，報

４８﹒１元；友邦（０１２９９）升１﹒２２％，報９５﹒１元。

市況牛皮下，新股時代天使（０６６９９）瘋炒，最高見過４９０元，較招股價１７３元，

一手２００股計，最多賺６﹒３４萬元。收報４０１元，高招股價１３１﹒７９％，仍賺４﹒５

６萬元。



表列恆指十大升跌幅成份股：

股份（編號） 現價 變幅

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匯控 （００００５） ４８﹒１０元 升１﹒５８％

中石油 （００８５７） ３﹒６０元 升１﹒４１％

工行 （０１３９８） ５﹒０５元 升１﹒４１％

友邦 （０１２９９） ９５﹒１０元 升１﹒２２％

中行 （０３９８８） ２﹒８１元 升１﹒０８％



比亞迪 （０１２１１） ２０６﹒００元 跌８﹒２０％

信義光能（００９６８） １３﹒８８元 跌６﹒７２％

石藥 （０１０９３） １１﹒７２元 跌５﹒４８％

百威亞太（０１８７６） ２４﹒９０元 跌４﹒６０％

美團 （０３６９０） ２８８﹒８０元 跌４﹒５０％

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表列科指十大跌幅成份股：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟 （０２０１３） １６﹒６８元 跌６﹒０８％

萬國數據 （０９６９８） ７２﹒７０元 跌６﹒０７％

金蝶 （００２６８） ２６﹒９５元 跌５﹒７７％

汽車之家 （０２５１８） １２７﹒００元 跌４﹒８０％

美團 （０３６９０） ２８８﹒８０元 跌４﹒５０％



華虹 （０１３４７） ３９﹒１５元 跌４﹒１６％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ８４９﹒００元 跌４﹒０７％

金軟 （０３８８８） ５１﹒００元 跌３﹒９５％

新東方在線（０１７９７） ９﹒８１元 跌３﹒８２％

比亞迪電子（００２８５） ４８﹒５０元 跌３﹒２９％

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（ｎｓ）

