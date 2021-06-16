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即市新聞

16/06/2021 17:22

《輪證國度－劉嘉寳》大市或會現短期反彈浪，比迪小米談合作造車

　　《輪證國度》港股經歷連跌七日後，假期前周五（１１日）終於止跌回升逾百點收市，但仍
受制於１０天線。
　　端午節假期後，港股高開１０３點並升破２０天線，走勢隨即乏力，並曾跌近４００點，收
市跌幅收窄至約２００點。大市觀望氣氛濃厚，成交縮少，恆指６月每日平均波幅收窄至僅約
３００餘點。投資者短線可觀望恆指能否站穩於２８７５０水平之上，因大市由高位回調已有一
定幅度，或會出現一個短期反彈浪。可留意參考支持位２８３００點和上方阻力位２９０５０點

　　上周大市關注的美國通脹數據和歐央行會議消息出爐，５月ＣＰＩ按年升５％，創近１３年
新高。為市場認為通脹僅屬暫時性，消息被消化亦未能為大市打破悶局。投資者抱觀望態度，靜
待本周焦點聯儲局議息會議。市場雖預期當局或不會有任何政策上的轉變，但關注會後續聲明有
否揭示官員對通脹率及利率前景的看法。
　　雖然大市等待議息結果，以上落市格局為主，但個股方面仍有炒作。比亞迪（０１２１１）
董事長王傳福日前又指出目前正與小米（０１８１０）在汽車領域洽談合作，兩間公司之間存在
著戰略性合作關係。他更透露，在未來的汽車業務上，比亞迪也將支持小米在汽車領域的發展。
　　投資者如看好比亞迪股價走勢，或可留意比迪購２１５６９，行使價２５９﹒０８元，實際
槓桿５﹒６倍，引伸波幅５９﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年１０月５日到期。
相反，看淡則可留意比迪沽１５０７３，行使價１７２﹒７８元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅
５６﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月２６日到期。
　　投資者如看好小米股價走勢，或可留意小米購１９８５９，行使價３１﹒９３元，實際槓桿
７﹒６倍，引伸波幅４２﹒９％，換股比率１０兌１，２０２１年９月２７日到期。
相反，看淡則可留意小米沽２０７６１，行使價２１﹒５３元，實際槓桿７﹒６倍，引伸波幅
４５﹒１％，換股比率１０兌１，２０２１年９月２７日到期。
《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁　劉嘉寳》

註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。

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