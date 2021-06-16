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即市新聞

16/06/2021 17:01

《鍾之日記》重磅數據略失色，時代天使躍龍門

　　《鍾之日記》６月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　國家統計局一改以往早上１０點公布數據做法，改為今天下午３點、Ａ股收市後才公布５月
工業增加值、投資及消費數據。然而，三大數據齊齊遜預期，反映經濟增速略回落。５月工業增
加值同比增８﹒８％，略低預期的增９％，５月社會消費品零售總額同比增１２﹒４％，低預期
的增１３﹒６％；首５月全國固定資產投資同比增１５﹒４％，低於預期的增１６﹒９％。
　　重磅數據公布前夕，滬深股市沽壓強勁，午後愈跌愈深，滬綜指午後跌幅擴大，收跌１％，
逼近三千五關口，報３５１８﹒３３點，連跌第三個交易日。深市慘跌，創業板指卻大挫４％。
兩市交投明顯收縮，全日成交９３２２億元，按日跌６﹒８％，結束連續三個交易日成交破萬億

　　美國聯儲局舉行議息會議，美股受壓三大指數走軟。港股上日挫逾２００點後，今日低開２
９點。隨Ａ股兩市收跌，恆指最多跌過２３４點，收市仍跌２０１點或０﹒７％，報２８４３６
點，主板成交１３８３﹒５１億元，減少３﹒７２％。

＊時代天使人人愛，首掛爆升每手賺４萬多＊

　　由招股開始已反映熱烈的新股－－時代天使（０６６９９）首日降臨市場，甫開盤已爆升逾
１倍，搏得全埸關注。時代天使今日收報４０１元，較招股價１７３元高出１３１﹒８％，一手
２００股，不計手續費，每手帳面賺４﹒５６萬元，成為今年來最賺錢的新股。
　　作為一家隱形矯治解決方案提供商，時代天使主要提供數字化正畸解決方案，即通過時代天
使隱形矯治系統，為牙科醫生提供數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務，並基於矯治方
案生產隱形矯治器等。由於時代天使的產品為定制方案在前，先交款後發貨，公司存貨近乎為零

　　比起整牙的業績穩步增長，時代天使的高毛利更令人矚目。２０１８－２０２０年，該公司
的毛利率分別達６３﹒８％、６４﹒６％及７０﹒４％。隱形牙套的市場價在萬元人民幣左右，
以平均售價１萬元人民幣計算，這意味著時代天使每賣出一套，就能淨賺約７０００元人民幣。
　　至於國外對手中，身為隱形正畸賽道的開創者　　Ａｌｉｇｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（隱
適美）毛利率亦常年高達７０％以上。另一家牙齒矯正　　Ｓｍｉｌｅ（ＳＤＣ），截至最新一
期財報，該公司的毛利率也高達７０％以上。
　　由此可見，時代天使作為國內隱形矯治市場的龍頭之一，增長潛力可期。

＊糧儲局預告拋儲，有色股即遭拋＊
　　
　　大宗商品價格暴漲問題已受中央高層關注，雖然官方及行業協會多次發聲，國內三大交易所
亦透過加手續費試圖為市場降溫，但個別商品的升勢似乎仍未告結。
　　官方今日在供應端上出招，國家糧食和物資儲備局透露，按照國務院常務會議關於做好大宗
商品保供穩價工作部署，當局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。投放面向有色金屬加工
製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責，詳細事宜將另行公布。
　　另據內媒消息，端午節後，國資委將開始嚴查國企海外期貨倉位，目前接到的信息是淨多全
部平倉，中行（０３９８８）開始查以有色為標的的銀行融資。另有消息指，上述傳言不完全對
，但一些消息並非空穴來風。近期國資委要求國企嚴格管理金融衍生業務，管控風險，嚴守套保
原則。
　　多重負面消息拖累國內有色金屬期貨顯著走低，有色股也因而承壓，新疆新鑫礦業
（０３８３３）收瀉９﹒２％，中國宏橋（０１３７８）急挫８﹒７％，中鋁業（０２６００）
大跌７﹒６％，江西銅（００３５８）亦插５﹒１％。
　　中金公司認為，目前大宗商品整體可能並不是「超級周期」的開端。從趨勢分析看，當前大
宗商品需求增長乏善可陳，供給約束獨木難支。銅、鋁等部分工業品具備結構性牛市特徵，但石
油等其他大宗商品並不具有長期的結構性短缺趨勢。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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