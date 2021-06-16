《鍾之日記》重磅數據略失色，時代天使躍龍門

《鍾之日記》６月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國家統計局一改以往早上１０點公布數據做法，改為今天下午３點、Ａ股收市後才公布５月

工業增加值、投資及消費數據。然而，三大數據齊齊遜預期，反映經濟增速略回落。５月工業增

加值同比增８﹒８％，略低預期的增９％，５月社會消費品零售總額同比增１２﹒４％，低預期

的增１３﹒６％；首５月全國固定資產投資同比增１５﹒４％，低於預期的增１６﹒９％。

重磅數據公布前夕，滬深股市沽壓強勁，午後愈跌愈深，滬綜指午後跌幅擴大，收跌１％，

逼近三千五關口，報３５１８﹒３３點，連跌第三個交易日。深市慘跌，創業板指卻大挫４％。

兩市交投明顯收縮，全日成交９３２２億元，按日跌６﹒８％，結束連續三個交易日成交破萬億

。

美國聯儲局舉行議息會議，美股受壓三大指數走軟。港股上日挫逾２００點後，今日低開２

９點。隨Ａ股兩市收跌，恆指最多跌過２３４點，收市仍跌２０１點或０﹒７％，報２８４３６

點，主板成交１３８３﹒５１億元，減少３﹒７２％。



＊時代天使人人愛，首掛爆升每手賺４萬多＊



由招股開始已反映熱烈的新股－－時代天使（０６６９９）首日降臨市場，甫開盤已爆升逾

１倍，搏得全埸關注。時代天使今日收報４０１元，較招股價１７３元高出１３１﹒８％，一手

２００股，不計手續費，每手帳面賺４﹒５６萬元，成為今年來最賺錢的新股。

作為一家隱形矯治解決方案提供商，時代天使主要提供數字化正畸解決方案，即通過時代天

使隱形矯治系統，為牙科醫生提供數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務，並基於矯治方

案生產隱形矯治器等。由於時代天使的產品為定制方案在前，先交款後發貨，公司存貨近乎為零

。

比起整牙的業績穩步增長，時代天使的高毛利更令人矚目。２０１８－２０２０年，該公司

的毛利率分別達６３﹒８％、６４﹒６％及７０﹒４％。隱形牙套的市場價在萬元人民幣左右，

以平均售價１萬元人民幣計算，這意味著時代天使每賣出一套，就能淨賺約７０００元人民幣。

至於國外對手中，身為隱形正畸賽道的開創者 Ａｌｉｇｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（隱

適美）毛利率亦常年高達７０％以上。另一家牙齒矯正 Ｓｍｉｌｅ（ＳＤＣ），截至最新一

期財報，該公司的毛利率也高達７０％以上。

由此可見，時代天使作為國內隱形矯治市場的龍頭之一，增長潛力可期。



＊糧儲局預告拋儲，有色股即遭拋＊



大宗商品價格暴漲問題已受中央高層關注，雖然官方及行業協會多次發聲，國內三大交易所

亦透過加手續費試圖為市場降溫，但個別商品的升勢似乎仍未告結。

官方今日在供應端上出招，國家糧食和物資儲備局透露，按照國務院常務會議關於做好大宗

商品保供穩價工作部署，當局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。投放面向有色金屬加工

製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責，詳細事宜將另行公布。

另據內媒消息，端午節後，國資委將開始嚴查國企海外期貨倉位，目前接到的信息是淨多全

部平倉，中行（０３９８８）開始查以有色為標的的銀行融資。另有消息指，上述傳言不完全對

，但一些消息並非空穴來風。近期國資委要求國企嚴格管理金融衍生業務，管控風險，嚴守套保

原則。

多重負面消息拖累國內有色金屬期貨顯著走低，有色股也因而承壓，新疆新鑫礦業

（０３８３３）收瀉９﹒２％，中國宏橋（０１３７８）急挫８﹒７％，中鋁業（０２６００）

大跌７﹒６％，江西銅（００３５８）亦插５﹒１％。

中金公司認為，目前大宗商品整體可能並不是「超級周期」的開端。從趨勢分析看，當前大

宗商品需求增長乏善可陳，供給約束獨木難支。銅、鋁等部分工業品具備結構性牛市特徵，但石

油等其他大宗商品並不具有長期的結構性短缺趨勢。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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