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16/06/2021 09:52

【中概焦點】滿幫ＩＰＯ至多籌１６億美元，目標估值超２百億美元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》自詡「貨運版Ｕｂｅｒ」的初創公司滿幫集團
（Ｆｕｌｌ　Ｔｒｕｃｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）周二（１５日）表示，其在美國的首次公開發行
（ＩＰＯ），將以每單位１７至１９美元的價格發行８２５０萬份美國存托股份（ＡＤＳ），每
份ＡＤＳ代表２０股Ａ類普通股。集團目標是估值超過２００億美元。
　　根據數據提供商路孚特的數據，按價格區間最高端計算，滿幫有望從ＩＰＯ中籌集多達
１５﹒７億美元，將使其成為今年迄今中國公司在美國規模最大的上市案。不過未來幾周，內地
最大的叫車公司滴滴出行啟動ＩＰＯ時，上述數字將會相形見絀，因為滴滴出行有望成為今年全
球最大ＩＰＯ。外電此前報導，滴滴出行可能通過ＩＰＯ籌集多達１００億美元。
　　資料顯示，滿幫集團於２０１７年成立，是由運營「運滿滿ＡＰＰ」的江蘇滿運軟體科技有
限公司與運營「貨車幫ＡＰＰ」的貴陽貨車幫科技有限公司，通過戰略合併而成立的一家集團公
司，合併後仍保留原有貨車幫和運滿滿的品牌繼續獨立運作。
　　今年第一季度，滿幫ＧＴＶ為５１５億元（人民幣．下同），同比增長１０８％；營收
８﹒６７億元，同比增長９７﹒７％，非美國通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）下淨利潤大增
３２４﹒４％，達１﹒１３億元。
　　前阿里巴巴（０９９８８）高管張暉擔任集團ＣＥＯ，騰訊（００７００）也是集團股東之
一。（ｗｌ）

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