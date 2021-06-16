《廣匯論勢－鄭廣復》美元反彈時機已至

《廣匯論勢》今晚聯儲局將會公布議息結果，並發布最新經濟預測，市場普遍預期當局在今

次會議將繼續維持現行寬鬆貨幣措施，投資者則較關注當局是否正考慮逐步降低資產購買規模。

從４月底的會議記錄所見，當局仍然認為，ＣＯＶＩＤ １９病毒對經濟前景構成重大影響，不

確定性上升，而這種情況是否在一個多月後突然改善，令聯儲局急於考慮結束連串針對疫情而推

出的經濟援助措施？在７月７日公布今次議息會議紀錄之前，且看可否從鮑威爾口中得到退市啟

示！



＊低基數對通脹影響消失＊



４月份議息結果公布後，所謂的「市場」對美國通脹升溫態度一百八十度轉變，從之前拒不

認同聯儲局謂通脹上升乃短暫性的觀點，轉為站在聯儲局立場去看５月份升至５％的通脹率。有

報道指，大部分基金經理認同通脹升溫乃暫時性，這個轉變背後是否有所圖謀不得而知，但可以

預期，低基數效應對通脹的影響將於６月開始消失，換言之，若然未來美國通脹持續攀升就非低

基數造成，而是大宗商品價格持續高企之果（紐約期油高企在每桶７２美元水平，銅價仍然處於

每磅逾４美元的２０１１年８月以來高位）。



＊收回部分流動性無可厚非＊



不過，美國昨天公布的５月份零售銷售按月減少１﹒３％，跌幅大過預期的０﹒８％，當然

更比４月份增長０﹒９％差，但同月生產者物價指數（ＰＰＩ）按月及按年分別上升０﹒８％及

６﹒６％，升幅大過預期的前值，反映製造業成本上升，但消費力下降，聯儲局責任在於維持物

價穩定之下，推動經濟增長及令就業最大化，最新零售銷數據疲弱亦會左右聯儲局的貨幣政策取

態。然而，聯儲局若決定收回部分或絕大部分因應疫情而向市場提供的流動性亦無可厚非，或許

行動亦會令投資者將部分資金撤出商品市場，令商品價格有所回落、通脹降溫。



＊疫情發展影響仍關鍵＊



有一點投資者需要思考的，隨著時間的推移，未來聯儲局的貨幣政策大方向必定是收水，然

後加息，且既然４月份會議有部分委員會提出應否開始考慮計劃退市，未來加入支持收水行列的

委員數目只會增加，除非變種病毒突然令美國確診ＣＯＶＩＤ １９人數暴增，否則，逐步收水

並不意外，只是開始的時間不應該是今年，我估計最快在明年初，至於加息，相信最早亦只會在

明年１０月之後，或許是１２月，理由是美國國會在明年１０月舉行中期選。不過，ＣＯＶＩＤ

１９仍是尚方寶劍，此劍一旦出鞘即無人可擋！



＊歐元料跌至１﹒１７方回穩＊



美匯指數在５月２５日低見８９﹒５４後回穩，其後逐步反彈，並在９０水平爭持，暫時守

穩在該位以上。由於美匯指數等於是歐元兌美元的倒影，觀圖可見，歐元兌美元亦於５月２５日

高見１﹒２２６７後反覆回落，６月３日跌穿２０日ＳＭＡ（１﹒２１７８）後多次反彈皆明顯

受制於該線，上周四再以大陰燭下跌並呈下降旗形，短線下試１﹒２０關口機會極高。此外，日

線圖的雙頂形態愈見明顯，估計匯價反覆跌至１﹒１７關口後才有望回穩。



＊日圓瑞郎前景暗淡＊



在退市大前提下，日圓及瑞郎這兩隻負利率貨幣後市絕不樂觀，美元兌日圓近期已多次升上

１１０水平，從月線圖觀察，匯價在今年３月份已出現技術性突破，並在該月收高於１１０﹒７

０，故只要匯價繼續守穩在１１０﹒６０以上收市，後市傾向挑戰１１４﹒５５。美元兌瑞郎近

日似乎已守穩２０日ＳＭＡ（０﹒８９７７），日線圖走勢亦與９ＲＳＩ呈輕微背馳，短期向上

突破０﹒９０機會較大，其後料進一步挑戰雙底量度上升目標０﹒９１８５。國際油價雖然高企

在７０美元以上，但加元似乎並未受惠。美元兌加元在６月１日僅低見１﹒２００４，其後逐步

回升並已重上１﹒２１水平，後市可以１﹒３０００及１﹒３６３６（去年３月以來最大跌幅反

彈５０％）作為中長線目標。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

（ｐａｔｒｉｃｋｃｈｅｎｇ＠ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

