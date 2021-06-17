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17/06/2021 09:21

《法證攻防－林恩》原油庫存減少，油價穩步上揚

　　《法證攻防》經濟重啟推動原油需求，美國石油協會統計，上周原油庫存減少。上周紐約期
油價格突破每桶７０美元關口，直至本周三（１６日）已經衝破７２﹒５美元。中海油
（００８８３）上周累計升７﹒２８％，突破５月１０日近９元高位。資金流方面，過去五個交
易日中海油共錄得約２５０７萬元資金淨流入認購證和牛證。如繼續看好，牛證選擇可以留意海
油牛６８０７３，收回價８元，行使價７﹒７元，實際槓桿６﹒４倍，２０２１年１２月到期；
認購證選擇可以留意海油購１１７４０，行使價９﹒７５元，實際槓桿５﹒３倍，２０２１年
１２月到期。
　　中石油（００８５７）股價由４月尾起連續７個星期錄得升幅，累計升約３成。本周二
（１５日）破頂最高見３﹒６７元，周三逆市升１﹒４％，為全日表現第二好藍籌股。如繼續看
好，可以留意中油購１４５０６，行使價３﹒９８元，實際槓桿４﹒８倍，２０２２年３月到期
。中石化（００３８６）企穩１０天及２０天？水平之上，如繼續看好，可以留意中化購
１３０８３，行使價４﹒６元，實際槓桿５﹒６倍，２０２２年３月到期。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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