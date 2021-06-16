  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2021 10:36

《投資智慧－鄧聲興》醫思健康（２１３８）新業務可產生協同效應

　　《投資智慧》醫思健康（０２１３８）以現金總代價６６００萬元收購亨潤、溢豐、香港獸
醫影像中心及鋒冠５１％股權。該等目標公司在香港經營兩間動物醫院及兩間動物影像中心，並
聘有１４名註冊獸醫，目標公司各自經營一間動物醫院╱動物影像中心。由於香港對獸醫服務的
需求強勁，加上香港獸醫市場分散，以及醫療診所與動物診所的業務相似，是次收購目的是整合
獸醫市場，並促進獸醫業務企業化，由此可見，集團對獸醫市場前景感樂觀。醫思健康一直致力
圍繞客戶打造閉環生態系統服務，集團對新目標收購業務持樂觀態度，相信寵物服務業務將使集
團業務組合多樣化，提高客戶服務需求滿足度及客戶品牌忠誠度。
　
　　根據政府統計處資料，於２０１８年，估計香港有２４﹒１９萬戶家庭共飼養４０﹒５２萬
隻貓狗，佔香港家庭總數的９﹒４％。香港有１０６６名註冊獸醫（截至２０２０年９月３０日
，根據香港獸醫管理局的資料）及１８４間動物診所（截至２０２０年７月２３日，根據漁農自
然護理署的資料）。目前香港寵物滲透率較歐美國家低，潛力較大，同時寵物醫院市場分散，缺
乏流量入口和資料化，而醫思健康剛可以作為流量入口，將香港市場領先經驗、集團品牌服務、
數碼科技平台等融合寵物服務市場，帶來市場改革和提升，整合寵物醫院，擴大寵物服務市場。
　
　　寵物主客戶與醫美客戶具有較高重合度，可實現雙向引流。根據香港政府統計處的統計
２０１９年６月公布資料，香港飼養寵物的住戶月均收入中位數超過３﹒６萬港元，這一收入一
定程度上說明目標客戶群體的消費能力在中上水平，她們有能力承擔寵物的日常開銷，正常來說
對自身的醫美需求也是天然存在。而對於本身是醫思健康的醫美客戶，如有飼養寵物，由於對醫
思健康服務的認可，那麼也會有很大概率轉化為寵物醫院客戶，可雙向引流，向原有的醫美客戶
群引流到寵物醫院客戶。相信新業務可為集團提供新收入來源動力，且能與集團現有業務互相發
揮協同效應，進一步鞏固集團作為綜合醫療健康集團的行業領導地位。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞15/06/2021
【新冠疫苗】林鄭：已接種近三百萬劑疫苗　商界谷針獎賞達1.8億
中國故事15/06/2021
《神州經脈》中國反駁G7及北約聲明　MLF等額續作　滬指收跌
財經熱話15/06/2021
特步引入高瓴資本拓K-Swiss等國際品牌　股價曾爆升三成
國際動態15/06/2021
七國集團提新基建抗衡　中國駐英大使斥公報顛倒是非干涉內政
開市Good Morning15/06/2021
熊麗萍：內地新政策利好光伏行業　首選信義光能吼十天線買入
財經熱話15/06/2021
【陶觀天下】陶冬：非典通脹蔓延　最低稅率興起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金