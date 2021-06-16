《投資智慧－鄧聲興》醫思健康（２１３８）新業務可產生協同效應

《投資智慧》醫思健康（０２１３８）以現金總代價６６００萬元收購亨潤、溢豐、香港獸

醫影像中心及鋒冠５１％股權。該等目標公司在香港經營兩間動物醫院及兩間動物影像中心，並

聘有１４名註冊獸醫，目標公司各自經營一間動物醫院╱動物影像中心。由於香港對獸醫服務的

需求強勁，加上香港獸醫市場分散，以及醫療診所與動物診所的業務相似，是次收購目的是整合

獸醫市場，並促進獸醫業務企業化，由此可見，集團對獸醫市場前景感樂觀。醫思健康一直致力

圍繞客戶打造閉環生態系統服務，集團對新目標收購業務持樂觀態度，相信寵物服務業務將使集

團業務組合多樣化，提高客戶服務需求滿足度及客戶品牌忠誠度。



根據政府統計處資料，於２０１８年，估計香港有２４﹒１９萬戶家庭共飼養４０﹒５２萬

隻貓狗，佔香港家庭總數的９﹒４％。香港有１０６６名註冊獸醫（截至２０２０年９月３０日

，根據香港獸醫管理局的資料）及１８４間動物診所（截至２０２０年７月２３日，根據漁農自

然護理署的資料）。目前香港寵物滲透率較歐美國家低，潛力較大，同時寵物醫院市場分散，缺

乏流量入口和資料化，而醫思健康剛可以作為流量入口，將香港市場領先經驗、集團品牌服務、

數碼科技平台等融合寵物服務市場，帶來市場改革和提升，整合寵物醫院，擴大寵物服務市場。



寵物主客戶與醫美客戶具有較高重合度，可實現雙向引流。根據香港政府統計處的統計

２０１９年６月公布資料，香港飼養寵物的住戶月均收入中位數超過３﹒６萬港元，這一收入一

定程度上說明目標客戶群體的消費能力在中上水平，她們有能力承擔寵物的日常開銷，正常來說

對自身的醫美需求也是天然存在。而對於本身是醫思健康的醫美客戶，如有飼養寵物，由於對醫

思健康服務的認可，那麼也會有很大概率轉化為寵物醫院客戶，可雙向引流，向原有的醫美客戶

群引流到寵物醫院客戶。相信新業務可為集團提供新收入來源動力，且能與集團現有業務互相發

揮協同效應，進一步鞏固集團作為綜合醫療健康集團的行業領導地位。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

