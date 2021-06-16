《拆局麒想－林嘉麒》中國有贊私有化延後，大戶早就出貨

《拆局麒想》自中國有贊（０８０８３）２月底提出私有化後，股價有跌無升，由當時

３﹒３２元，跌至最近１﹒５２元（１６日中午收市價），跌幅高達一半。筆者當日在此專欄撰

文，標題是「中國有贊私有化小股東無著數，唯有等分拆上市」，文中亦提出「小股東已買貴貨

，想憧憬唯有等私有化」。可惜，公司最新公告指，由於先決條件未能達成，私有化計劃要延後

。



確實，通告清楚列明私有化計劃有六個先決條件，除了特別股東大會通過等等，首要是「聯

交所已原則上批准有贊科技股份在聯交所上市，以進行有贊科技上市」。你想私有化轉主板，也

要得到港交所同意，不是你說便是。這個道理清楚明白，相信日後再有類似情況，投資者要注意

風險。筆者想說有二。首先，當時提出的「理論價」為中國有贊股東有權根據分派就每股中國有

贊股份收取０﹒０５０７７２６５股有贊科技股份，同時得到每股已註銷計劃股份現金

０﹒１３５２元，理論價２﹒３０８８元。每股現金是不變的，惟每股有贊科技應該因為市況而

大縮水，現時最新價值還有４２﹒８１元嗎？ＳａａＳ龍頭微盟（０２０１３）也調整了三成多

，相信中國有贊科技也要打折了。



另一方面，再用陰謀論去想，這三個多月，有人利用好消息出貨嗎？當公司提出私有化，小

股民一見「私有化」容易當是寶，愈跌愈想買，心想私有化是必定成功而且重大利好消息，再加

上「理論價」是２﹒３０８８元，心想現價１﹒５元有折讓啊！要買要買？「理論價」已下跌是

事實，現時能否成功私有化亦是疑問。而大戶已伺機向下炒嗎？機會很大。首先，中國有贊股權

分散，大股東朱寧持股１１﹒０３％，Ｗａｒｄ Ｆｅｒｒｙ持股７﹒０６％、騰訊

（００７００）持股６﹒８４％，合共持股只有２４﹒９３％。以港交所中央結算系統資料比較

，於６月１５日計算，持股超過５％的有６間合共已經有５８﹒９３％，比較公司首次提出私有

化時的２月２７日持倉，持股超過５％的只有４間合共為６０﹒３１％，似乎明顯減少，相信大

戶去貨已不少。再留意散戶證券行的持倉變化，以時段的這兩日比較，富途由持股

１﹒２７％增至１﹒９８％；渣打由２﹒７４％增至２﹒８２％；中銀香港由２﹒６９％增至２

﹒８７％。相反，匯豐由２２﹒５７％減至１９﹒９２％，大摩由１２﹒７１％減至

１２﹒０５％，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ由６﹒８４％減至６﹒４４％，而更甚的是廣發由

１３﹒５３％大減至５﹒１６％，當然廣發部分似乎是轉倉，因為海通由０﹒３８％，大增至

８﹒６１％，廣發減持的與海通增加的是相若。



儘管今次私有化消息是延後，未是失敗，但要知道能否上市也要得到港交所有關部門批准，

假如一旦失手，股價或會有另一輪下跌，因此股份今日未有大跌也不要太早高興，相反可能好戲

在後頭，無貨的看戲食花生便算，惟有貨的就留意消息變化，現時只可再坐一會了。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

