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即市新聞

16/06/2021 15:36

《拆局麒想－林嘉麒》中國有贊私有化延後，大戶早就出貨

　　《拆局麒想》自中國有贊（０８０８３）２月底提出私有化後，股價有跌無升，由當時
３﹒３２元，跌至最近１﹒５２元（１６日中午收市價），跌幅高達一半。筆者當日在此專欄撰
文，標題是「中國有贊私有化小股東無著數，唯有等分拆上市」，文中亦提出「小股東已買貴貨
，想憧憬唯有等私有化」。可惜，公司最新公告指，由於先決條件未能達成，私有化計劃要延後

　
　　確實，通告清楚列明私有化計劃有六個先決條件，除了特別股東大會通過等等，首要是「聯
交所已原則上批准有贊科技股份在聯交所上市，以進行有贊科技上市」。你想私有化轉主板，也
要得到港交所同意，不是你說便是。這個道理清楚明白，相信日後再有類似情況，投資者要注意
風險。筆者想說有二。首先，當時提出的「理論價」為中國有贊股東有權根據分派就每股中國有
贊股份收取０﹒０５０７７２６５股有贊科技股份，同時得到每股已註銷計劃股份現金
０﹒１３５２元，理論價２﹒３０８８元。每股現金是不變的，惟每股有贊科技應該因為市況而
大縮水，現時最新價值還有４２﹒８１元嗎？ＳａａＳ龍頭微盟（０２０１３）也調整了三成多
，相信中國有贊科技也要打折了。
　
　　另一方面，再用陰謀論去想，這三個多月，有人利用好消息出貨嗎？當公司提出私有化，小
股民一見「私有化」容易當是寶，愈跌愈想買，心想私有化是必定成功而且重大利好消息，再加
上「理論價」是２﹒３０８８元，心想現價１﹒５元有折讓啊！要買要買？「理論價」已下跌是
事實，現時能否成功私有化亦是疑問。而大戶已伺機向下炒嗎？機會很大。首先，中國有贊股權
分散，大股東朱寧持股１１﹒０３％，Ｗａｒｄ　Ｆｅｒｒｙ持股７﹒０６％、騰訊
（００７００）持股６﹒８４％，合共持股只有２４﹒９３％。以港交所中央結算系統資料比較
，於６月１５日計算，持股超過５％的有６間合共已經有５８﹒９３％，比較公司首次提出私有
化時的２月２７日持倉，持股超過５％的只有４間合共為６０﹒３１％，似乎明顯減少，相信大
戶去貨已不少。再留意散戶證券行的持倉變化，以時段的這兩日比較，富途由持股
１﹒２７％增至１﹒９８％；渣打由２﹒７４％增至２﹒８２％；中銀香港由２﹒６９％增至２
﹒８７％。相反，匯豐由２２﹒５７％減至１９﹒９２％，大摩由１２﹒７１％減至
１２﹒０５％，ＪＰ　Ｍｏｒｇａｎ由６﹒８４％減至６﹒４４％，而更甚的是廣發由
１３﹒５３％大減至５﹒１６％，當然廣發部分似乎是轉倉，因為海通由０﹒３８％，大增至
８﹒６１％，廣發減持的與海通增加的是相若。

　　儘管今次私有化消息是延後，未是失敗，但要知道能否上市也要得到港交所有關部門批准，
假如一旦失手，股價或會有另一輪下跌，因此股份今日未有大跌也不要太早高興，相反可能好戲
在後頭，無貨的看戲食花生便算，惟有貨的就留意消息變化，現時只可再坐一會了。
《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》

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