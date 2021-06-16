  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2021 08:56

《樓市亮話－湯文亮》雲想衣裳花想容

　　《樓市亮話》有國內的老友在香港不但以高價買了一層大豪宅，更加以超高價買了幾個車位
，我問老友點解買香港樓，這筆錢如果買在他居住的城市，可以買大幾倍的單位，地產商隨時會
奉送車位。老友話，錢不是問題，現在國內比較有錢的人，如果在香港沒有一兩個像樣的住宅單
位，會俾其他富豪覺得是不入流，其實是可以唔買，只不過是想一償心願，雲想衣裳花想容而已
，老友仲問我知唔知邊個講。
　
　　我當然知道，這是李白的清平調，有三段，這是第一段第一句，雲想衣裳花想容，當李白寫
清平調的時候，還未見過楊貴妃，唐玄宗問李白點解想見楊貴妃，李白話雲想衣裳花想容，其實
是可以唔見楊貴妃，只不過是想一償心願，後來，李白如願以償。
　
　　這個買樓的理由是天下無敵，但並不是我第一次聽到，兩年前我在港鐵車廂內聽到兩個女仔
講樓，一個話時勢不佳，問另一個點解仲要買樓，回答是雲想衣裳花想容，我相信女孩子對這句
話是有相當默契，提問的女仔並沒有追問下去，唔好講女仔，就算是男仔很多時都會買一些不等
使的東西，如果唔買始終會囉囉攣，這就是雲想衣裳花想容效應。
　
　　香港樓市的確令人著迷，雖然有人話出現移民潮，樓價會大跌，而事實上在英國推出ＢＮＯ
計劃之後，移民的人多了，但他們並沒有賣樓，導致樓價不跌反升，有人不明白，既然是移民，
應該賣了香港樓走去英國買樓，但事實又非如此，就算移民去英國的人都唔會買樓，美其名是睇
清楚，習慣之後才買，而事實上英國樓對他們沒有吸引力，沒有雲想衣裳花想容感覺，所以才沒
有在英國買樓。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞15/06/2021
【新冠疫苗】林鄭：已接種近三百萬劑疫苗　商界谷針獎賞達1.8億
中國故事15/06/2021
《神州經脈》中國反駁G7及北約聲明　MLF等額續作　滬指收跌
財經熱話15/06/2021
特步引入高瓴資本拓K-Swiss等國際品牌　股價曾爆升三成
國際動態15/06/2021
七國集團提新基建抗衡　中國駐英大使斥公報顛倒是非干涉內政
開市Good Morning15/06/2021
熊麗萍：內地新政策利好光伏行業　首選信義光能吼十天線買入
財經熱話15/06/2021
【陶觀天下】陶冬：非典通脹蔓延　最低稅率興起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金