《樓市亮話－湯文亮》雲想衣裳花想容

《樓市亮話》有國內的老友在香港不但以高價買了一層大豪宅，更加以超高價買了幾個車位

，我問老友點解買香港樓，這筆錢如果買在他居住的城市，可以買大幾倍的單位，地產商隨時會

奉送車位。老友話，錢不是問題，現在國內比較有錢的人，如果在香港沒有一兩個像樣的住宅單

位，會俾其他富豪覺得是不入流，其實是可以唔買，只不過是想一償心願，雲想衣裳花想容而已

，老友仲問我知唔知邊個講。



我當然知道，這是李白的清平調，有三段，這是第一段第一句，雲想衣裳花想容，當李白寫

清平調的時候，還未見過楊貴妃，唐玄宗問李白點解想見楊貴妃，李白話雲想衣裳花想容，其實

是可以唔見楊貴妃，只不過是想一償心願，後來，李白如願以償。



這個買樓的理由是天下無敵，但並不是我第一次聽到，兩年前我在港鐵車廂內聽到兩個女仔

講樓，一個話時勢不佳，問另一個點解仲要買樓，回答是雲想衣裳花想容，我相信女孩子對這句

話是有相當默契，提問的女仔並沒有追問下去，唔好講女仔，就算是男仔很多時都會買一些不等

使的東西，如果唔買始終會囉囉攣，這就是雲想衣裳花想容效應。



香港樓市的確令人著迷，雖然有人話出現移民潮，樓價會大跌，而事實上在英國推出ＢＮＯ

計劃之後，移民的人多了，但他們並沒有賣樓，導致樓價不跌反升，有人不明白，既然是移民，

應該賣了香港樓走去英國買樓，但事實又非如此，就算移民去英國的人都唔會買樓，美其名是睇

清楚，習慣之後才買，而事實上英國樓對他們沒有吸引力，沒有雲想衣裳花想容感覺，所以才沒

有在英國買樓。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

