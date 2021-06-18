《缸邊嫺談－黃惠嫺》軟件業「十四五」規劃將出台，軟件股料受捧

《缸邊嫺談》華為於６月２日發布了鴻蒙ＯＳ２﹒０操作系統及多款搭載該系統的新產品。

華為表示計劃推動鴻蒙操作系統的獨立性，讓更多生態合作夥伴加入鴻蒙，共同來發展及維護好

該系統的生態。市場預期隨著「鴻蒙ＯＳ２﹒０」的普及，更多企業需要開發可適用於鴻蒙操作

系統的應用程式，操作系統、軟件及應用程式開發商或因而受惠。

華為預計，至２０２１年底，搭載鴻蒙系統的設備數量將達３億部，其中華為設備超過２億

部，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過１億部。除華為自家產品外，多間內地銀行及

金融機構亦相繼宣布接入鴻蒙。根據市場的公開消息，截至目前，已有３００多個應用和服務夥

伴、超過１０００個硬件夥伴、５０多萬個開發者共同參與到鴻蒙生態建設當中。從產業鏈來看

，相關的鴻蒙系統開發合作夥伴，以及圍繞鴻蒙系統生態應用廠商，將有望受惠於鴻蒙系統及衍

生新生態的出現。受相關消息刺激，近月以來軟件股備受資金追捧。



＊軟件產業「十四五」發展規劃＊



另一個近日軟件股受到市場關注的原因，是中國工業和信息化部（「工信部」）在６月７日

首屆中國工業軟件大會上，就促進軟件產業下一步發展，表示將著力五方面的工作：一是強化頂

層設計，盡快發布軟件產業「十四五」發展規劃，加快出台關鍵技術軟件三年行動計劃，強化對

工業軟件關鍵技術軟件的重點支援；二是提升產業鏈，堅持補短板，推動工業軟件，行業應用軟

件，新型平台軟件，重點領域的體系化攻關；三是鞏固產業基礎，強化基礎資源庫，技術組建等

產業發展基礎建設；四是完善產業生態，推動產業鏈集聚發展，提升內地軟件建設品質，推動特

色化、專業化、品牌化及高端化的產業發展，面向工業軟件重點領域布局項目；五是優化發展環

境，進一步優化企業的營商環境。



＊內地軟件和信息技術服務業的現況＊



根據工信部發布的《２０２０年軟件和信息技術服務業統計公報》顯示，２０２０年中國全

國軟件和信息技術服務業規模以上（即是年主營業務收入人民幣２０００萬元及以上的全部工業

企業）企業超過４萬家，累計完成軟件業務收入８１６１６億元（人民幣，下同），同比增長

１３﹒３％。２０２０年軟件和信息技術服務業實現利潤總額１０６７６億元，同比增長

７﹒８％；軟件產品收入為２２７５８億元，同比增長１０﹒１％，佔全行業比重為２７﹒９％

，其中，工業軟件產品實現收入１９７４億元，同比增長１１﹒２％。

踏入「十四五」規劃首年，內地的工業軟件進入快速發展期。２０２１年１至４月，內地軟

件完成軟件業務收入２５７１９億元人民幣，同比增長２５﹒０％；全行業實現利潤總額為

２８８５億元人民幣，同比增長２０﹒５％。

根據原創大數據平台和優質內容提供商頭豹研究院發布的《２０２１年手機操作系統行業研

究報告》顯示，到２０２５年中國市場操作系統新增市場規模預計會達到５２１﹒１億美元。同

期華為分散式鴻蒙ＯＳ手機作業系統市場規模由０增至３５億美元。加上在去年１１月通過的

《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》提出

迎接數字時代，激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加快建設數字經濟、數字社會、數字政

府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革等目標。且工信部亦已明言會盡

快發布軟件產業「十四五」發展規劃，內地加快數字化發展，中國的軟件產業將會進入快速發展

的時代，建議可留意相關板塊的動向。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與軟件股板塊相關的股份



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