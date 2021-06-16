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16/06/2021 09:07

保安局：台山核電站處於安全狀態，專家指核電站有多重屏障

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港政府表示，高度關注有關台山核電站懷疑出現核洩漏的報
道，保安局稱，近日已就事件聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知，台山核電站目前處於安
全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏，對環境沒有影響，又引述台山核電合營有限公司
指，根據目前的連續監測環境資料，台山核電站及周邊環境指標正常。

＊核電站氣體不會吹來香港＊

　　廣東核電站核安全諮詢委員會委員之一、前天文台助理台長梁榮武表示，排放惰性氣體屬於
核電站正常程序，而惰性氣體只會停留在大氣層，不會與下雨有任何相互作用。他指香港與台山
距離遠，過程中放射性物質會稀釋，加上近期吹南風，有關氣體不會吹來香港。他認為洩漏事故
只是美國傳媒片面之詞。
　　香港核學會主席陸炳林今早在電台節目上表示，核電站的燃料棒是密封組件，外面有高壓缸
作為第二層屏障，然後再有一個安全殼包著，因此即使燃料棒有洩漏，對周邊安全都不會有任何
影響。

＊澳門伽傌射線測量正常＊

　　澳門警察總局清晨公布，已向廣東省核應急辦了解，指台山核電站機組運行符合核安全法規
和電廠技術規範要求，連續監測環境資料顯示，核電站及周邊環境指標亦正常，而根據澳門氣象
局公布的過去２４小時資料，澳門的伽傌射線測量，均屬正常情況。（ｃｌ）

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