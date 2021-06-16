【新冠疫苗】新冠疫苗接種量破三百萬劑，再多６人打針後不適送院

《經濟通通訊社１６日專訊》新冠疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共

超過３００萬劑疫苗，約有１７９萬人已打疫苗，其中約１２１萬人完成兩劑接種。截至昨晚８

時的過去２４小時，共有４１４００人接種了疫苗。

另外，過去２４小時，共有６宗由社區疫苗接種中心送院的個案，全部情況穩定，其中３人

已經出院，２人留院觀察，１人不遵從醫生勸告自行出院。（ｃｌ）

