【企業盈警】先施表行（００４４４）料全年虧損擴大５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》先施表行（００４４４）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損按年擴大約５０％。

該集團指，虧損上升主因收益跌逾４０％，受新冠肺炎影響令店舖銷售金額急劇下降、在內

地的投資物業公平值因租金收入下跌而計提減值虧損及收到政府撥款及租金優惠而抵銷部分不利

影響。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

