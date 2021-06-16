《日入而息》時代天使首掛收升１﹒３倍，內地５月經濟數據遜預期

《今天重點》﹡時代天使（０９９６６）收高１﹒３倍，每手賺４５６００元

﹡傳萬達輕資產商管擬年內在港上市，集資約２３４億元

﹡莎莎（００１７８）全年虧損收窄至３﹒５１億，不派末期息；莎莎首財季

營業額按年升５５％，港澳同店銷售增５６％

﹡港交所史美倫指經濟復甦剛開始，港交所過去２１年仍保持韌性；歐冠昇指

２１周年是港交所「成年」階段，料續成促市場資本的核心；林鄭指本港保

持國際金融中心地位聲譽，期待理財通推出

﹡本港新增１宗輸入確診，華富邨華珍樓男住戶疑復陽

﹡衞生署上星期接獲１４９宗涉及接種疫苗異常事件報告

﹡內地５月工業增加值增８﹒８％，略低預期；內地５月社會消費品零售總額

增１２﹒４％低預期；內地５月發電量同比增７﹒９％，兩年平均增

６﹒１％；內地首５月房地產投資增１８﹒３％



《即日市況》﹡藥股、車股回吐，港股跌２０１點收２８４３６點



《深滬股市》﹡滬指收跌１％三連跌，創業板大挫４％，成交不足萬億



《美元匯價》﹡關注周四聯儲局議息結果，非美貨幣略處下風；歐元最新報１﹒２１２０

╱２１，日圓最新報１０９﹒９４╱９６



《公司業績》﹡莎莎（００１７８）全年虧損收窄至３﹒５１億，不派末期息；莎莎首財季

營業額按年升５５％，港澳同店銷售增５６％

﹡大洋環球（０８４７６）年度盈利升４６﹒２％，息２﹒５仙

﹡興勝創建（００８９６）全年盈利按年升２４﹒２％，派息５仙

﹡允升國際（０１３１５）料年度轉虧為盈，錄得純利約１０２０萬元



《公司資訊》﹡Ｇｌｏｂａｌ Ｘ恆生高股息率ＥＴＦ跑贏盈富基金（０２８００）

﹡傳萬達輕資產商管擬年內在港上市，集資約２３４億元

﹡楊受成旗下數碼媒體公司新傳企劃向聯交所申請上市

﹡時代天使（０６６９９）首掛回報理想，專家指宜先食糊；創新永不停止，

期待未來讓集團影響世界

﹡中國華融（０２７９９）停牌至今５０日，或快遭ＭＳＣＩ剔除

﹡中國有贊（０８０８３）私有化計劃最後完成日期延至１１月２６日

﹡中銀人壽夥醫思健康（０２１３８）推出免費新冠疫苗接種前健康評估計劃

﹡光大環境（００２５７）完成發行首期２０億元人民幣中期票據，年利率

３﹒６％

﹡利興發展（０００６８）業務營運仍然穩定，繼續暫停買賣

﹡阿里巴巴（０９９８８）蔡崇信稱馬雲狀態很好及處事低調

﹡英法院裁定小米（０１８１０）沒侵犯Ｓｉｓｖｅｌ專利技術

﹡國銀租賃（０１６０６）附屬購十艘油化船，代價約３﹒８億美元

﹡復星旅文（０１９９２）旗下核心業務端午假期旅遊消費保持穩定增長

﹡華寶國際（００３３６）向銀行借９﹒８４億元人民幣，償還附屬收購嘉豪

食品的貸款

﹡慕容家居（０１５７５）今早起在短暫停牌，待刊發可能認購或配售公司證

券公告

﹡傳百心安生物進行上市前預演，籌最多２３﹒４億港元

﹡港交所（００３８８）歐冠昇稱香港市場疫情下展強大韌性，對本港前景更

有信心

﹡消息指悠可集團及騰盛博藥本周尋求上市聆訊

﹡華記環球（０２２９６）主席盧卓明增持公司６７６﹒８萬股，涉資８９６

萬元

﹡興證國際（０６０５８）發行次級永續證券，籌約９﹒９９億港元

﹡莎莎（００１７８）首財季銷售較兩年前高峰期仍跌逾六成，回復盈利才恢

復派息

﹡中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年增長１４﹒３％

﹡康德萊醫療（０１５０１）申請將約５８２１萬股內資股轉換為Ｈ股於聯交

所上市

﹡中國神華（０１０８８）５月煤炭銷售量按年升８﹒９％至４０５０萬噸

﹡希慎財團加路連山道商業地次標價低約３３％

﹡賽生藥業（０６６００）舉辦Ｎａｘｉｔａｍａｂ博鰲啟動儀式

﹡中國飛機租賃（０１８４８）附屬買後回租三架空客Ａ３３０－３００飛機



《國企紅籌》﹡五礦資源（０１２０８）與股東附屬訂工程協議開發礦坑

﹡南方航空（０１０５５）５月客運運力投入按年升７７％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）支持的Ｋｒａｆｔｏｎ擬南韓上市，籌約３９０億港元

﹡四環醫藥（００４６０）注射用醋酸卡泊芬淨獲頒藥品註冊批件



《中國要聞》﹡內地５月工業增加值增８﹒８％，略低預期

﹡內地５月社會消費品零售總額增１２﹒４％低預期

﹡內地５月發電量同比增７﹒９％，兩年平均增６﹒１％

﹡內地首５月房地產投資增１８﹒３％

﹡全國５月城鎮調查失業率５％，按月降０﹒１個百分點

﹡首４月全國規模以上工業利潤同比增１﹒０６倍

﹡首５月全國固定資產投資增１５﹒４％，低預期

﹡首５月全國商品房銷售額增５２﹒４％

﹡統計局表示５月原煤生產轉升，進口煤炭、原油續降；國民經濟穩定恢復，

價格快漲影響企業經營；就業總體還有壓力，存在結構性問題；國際大宗商

品價格上漲對ＣＰＩ傳導有限；消費增速回落，統計局表示扣除基數效應消

費恢復有支撐；實施三孩政策長期有利緩解生育水平走低

﹡蘇寧易購表示張近東為蘇寧置業與華能信托貸款擔保

﹡上海迪士尼迎開園五周年，度假區累計旅遊收入４００億

﹡李克強考察中韓合作示範區，稱東北振興要靠改革開放

﹡官方近期將投放銅鋁鋅等儲備，傳有色類融資遭嚴查

﹡據報股東持股少於１０萬股或０﹒０１％可免穿透核查

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡中國信通院表示５月手機市場總體出貨量同比下降３２％

﹡農業農村部表示６月第二周生豬價格同比下降逾４５％

﹡國家能源局表示５月全社會用電量快速增長至１２﹒５％

﹡國家醫保局表示設醫保風險調劑金，醫企不得低價競標

﹡教育部成立校外教育培訓監管司，管理中小學校外培訓

﹡滿幫ＩＰＯ至多籌１６億美元，目標估值超２００億美元

﹡５月房企融資總額同比環比跌兩成，境內融資按月砍半

﹡人人視頻Ａｐｐ下架逾一周仍在整改，小米、快手入股關聯公司

﹡中國與土耳其貨幣互換額度增加２３０億元人民幣

﹡管濤稱人幣單邊升值對出口影響有限，但衝擊企業債務

﹡國家核安全局表示台山核電廠沒任何洩漏，逾６萬燃料棒推算５根破損

﹡小米自動駕駛相關專利申請已超４４０件



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，國台辦稱民進黨令兩岸關係緊張



《其他消息》﹡林鄭稱香港受惠國家發展，訂立國安法令社會重回正軌

﹡消息指政府最快７月安排區議員逐一宣誓

﹡張建宗稱正檢視法援制度，料第四季上旬有結果

﹡紫荊文化集團毛超峰稱香港明天一定會更美好

﹡傳區議員下月宣誓，徐英偉稱人數較多需時安排

﹡網媒記者拒捕罪成，裁判官出錯致歉押後下月再判

﹡觀塘區議員龔振祺涉嫌在公眾地方打架被捕，獲准保釋

﹡立法會通過設失業援助金無約束力議案

﹡李家超反駁警方濫捕，強調執法工作嚴格依法進行；李家超稱台山核電站安

全運作，兩地有通報機制

﹡辯方律師團增兩人，法官表不滿休庭索指引

﹡保安局表示台山核電站處於安全狀態，專家指核電站有多重屏障

﹡港府周五刊憲修訂條例草案，推展海洋公園未來策略

﹡數碼港表示「拍住上」計劃首階段５４個項目獲批，涉６１０萬元

﹡歐達禮稱今年將發表３份綠色金融相關報告

﹡澳門在台經文辦周六起停運，旅遊局設２４小時熱線處理求助

﹡兩義務律師決定退出唐英傑案，控方擬傳召１５名證人

﹡港珠澳大橋跨境私家車３００個香港配額下周三起重新接受申請

﹡江樂士稱有部分人冀一國兩制失敗，中央不得不介入

﹡新一屆選委會選舉提名期擬定於８月６日至１２日

﹡利嘉閣表示５０指標屋苑上周錄１７１宗買賣，三周最多

﹡美聯表示樓價最快７月破頂，料全年升１５％

﹡置地旗下中環物業推共享辦公空間，租約期３個月起

﹡深股通額度全日用近１２億元，陸股通連續三日淨流出；滬股通額度全日用

９億元，陸股通流出４億

﹡中原ＣＳＩ連升四周，預示樓價升勢或加快



《大國博弈》﹡王毅稱上合組織要負起全球治理新擔當

﹡加拿大與歐盟達成原材料協議，減少對中國依賴

﹡共和黨促商務部長迅速確定被中國軍方利用的美國技術

﹡美眾議院科學委員會推兩項新法案，促進研發對抗中國

﹡澳洲將就訴諸世貿解決中國對葡萄酒徵稅作決定

﹡美歐峰會聲明聚焦涉華問題，中方斥遠超雙邊關係範疇



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗輸入確診，華富邨華珍樓男住戶疑復陽

﹡衞生署上星期接獲１４９宗涉及接種疫苗異常事件報告

﹡台灣增１６７宗本土確診，兩名長者疑接種疫苗後死亡

﹡美國紐約州宣布取消州內所有防疫限制

﹡美媒表示數百旅美中國人去年因內地疫情嚴重提前返美

﹡據報香港暫緩已打針銀行家抵港後可豁免酒店隔離計劃

﹡國台辦表示已有６﹒２萬台胞在大陸接種新冠疫苗

﹡新冠疫苗接種量破３００萬劑，再多６人打針後不適送院

﹡「樓上」接受顧客退貨，專家表示經包裝表面染疫機會微

（ｚｚ）

