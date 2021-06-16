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16/06/2021 15:27

《出旗制勝－麥穎儀》騰訊阿里昨逆市升，騰訊投資者偏向部署好倉

　　《出旗制勝》港股端午節假後周二（１５日）高開過１０４點，但不久要倒跌３８９點，午
後雖能靠穩，但未能收復失地，最終收報２８６３９點，全日跌２０４點。大市成交金額只有
１４３７億。今早恆指開市跌２９點，臨近中午收市跌幅擴大，半日收報２８５７３點，跌６６
點。上日恆指成分股成交額排名前三有騰訊（００７００）６９億；美團（０３６９０）
４１﹒９億及比亞迪（０１２１１）３５﹒８億。
　　騰訊（００７００）上日雖一度見過１０天以來的低位，但收市前可以轉跌為升，逆市升
０﹒７％，報６００元收市。有調查機構發表５月份全球手遊收入榜，騰訊旗下遊戲
《王者榮耀》排名全球第一，營收按年增長１３％至２﹒６５億美元。輪證資金流方面，截至周
二（１５日），投資者仍偏向部署好倉，牛熊證街貨比例中，牛證佔９３％；購沽街貨比例中，
認購證佔８９％。投資者如繼續看好，或可留意認購證部署或可留意騰訊購１２２５５，行使價
６９０﹒５元，實際槓桿１１﹒４倍，引伸波幅３１﹒１７％，換股比率１００兌１，２０２１
年９月２９日到期。
　　另外留意到騰訊自上周四（１０日）開始連續３日成為港股通淨流出最多個股，累計流出金
額超過２８億元。投資者如認為騰訊股價短期有回落壓力或失守６００元大關，或可留意騰訊沽
２０６５１，行使價５５５﹒３８元，實際槓桿１３﹒０倍，引伸波幅２６﹒４４％，換股比率
１００兌１，２０２１年８月３０日到期。
　　阿里（０９９８８）上日高開超過２％後隨大市回落，但最終能企穩逆市升０﹒６％，報
２０６﹒４元。阿里股價近日再次跌穿２１０元關口，但２００元關口附近似乎仍見支持。投資
者對阿里短期至中期走勢看好，或可留意阿里購１２１５３，行使價２３９﹒０８元，實際槓桿
７﹒９倍，引伸波幅３３﹒８０％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月２９日到期。相反
，對阿里看淡或持有正股想以認沽證對沖手上持倉的投資，則可留意阿里沽１２２８９，行使價
１７３﹒９８元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅３７﹒２０％，換股比率１００兌１，
２０２２年１月６日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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