《匯市走勢》聯儲局委員預期後年加息，刺激美元匯價急升

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局議息後維持聯邦基金利率在０至０﹒２５％，以及

總額１２００億美元的資產購買規模，當中包括８００億美元國債及４００億美元資產抵押證券

。不過，公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一致同意，將聯儲局支付商業銀行的額外儲備利率由０﹒

１％調高到０﹒１５％，６月１７日生效。另外，ＦＯＭＣ亦將隔夜回購操作利率由０調高至０

﹒０５％。

聯儲局主席鮑威爾在議息會議後的記者會中並未提供縮減量寬的時間，但表示在未來的會議

上繼續評估經濟發展，在下一次會議將針對經濟進展，對縮減購債規模作出判斷，但強調現時討

論加息為時尚早，即使加息後，仍會維持高度寬鬆貨幣政策。



＊２０２３年料加息多過兩次＊



至於市場較關注的最新經濟預測，聯儲局將今年經濟增長率由３月份預測的６﹒５％上調到

７％；個人消費開支（ＰＣＥ）通脹率由２﹒４％上調到３﹒４％；核心ＰＣＥ通脹率亦由２﹒

２％調高至３％。值得留意的是，當局將２０２３年的聯邦基金利率預測由０﹒１％調高到０﹒

６％，意味聯儲局將於２０２３年開始加息，若每次加息０﹒２５％，即會加息超過兩次。

由於美元匯價在議息結果及最新經濟預測公布後急升，歐元兌美元由１﹒２１水平急跌，並

於紐約市尾段失守１﹒２０關口；英鎊兌美元亦由１﹒４１跌至１﹒４０以下；日圓及瑞郎亦急

跌，美元兌日圓由１０９﹒８０水平急升並突破１１０﹒５０心理關口，今天在亞洲市早段進一

步升至１１０﹒７０水平；美元兌瑞郎亦由０﹒９０以下急升至０﹒９０８５以上，今早維持在

該位以上整固。（ｐｃ）

