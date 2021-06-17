《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ？

《缸邊隨筆》昨晚美國市場與今日亞洲市場投資者關注的，是美儲局會否堅持今時的美通脹

仍是Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ（暫時性、穿腸過）？



筆者估，美儲局仍會如是講，因為如一講今時通脹不再是Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，美儲局就

要提出個加息壓通脹日程。今次美儲局或會拿來做不動「息」的擋箭牌是：美國５月零售表現太

差，反映經濟疲弱，仍要寬鬆貨幣政策支持。



的確，市場原預期５月零售環比只下跌０﹒８％，但揭盅是跌１﹒３％，遠高於預期。更甚

者，市場原認為５月零售數據跌，是因為缺芯片汽車供應不上，致零售跌，但一個扣除汽車的零

售數據，原預期會升０﹒４％，揭盅是跌０﹒７％。零售額跌，原因多樣，其中一個可以是價貴

了，美國窮人縮皮了，但美儲局應不會接受這個說法。



美儲局對一個零售數據會不多說，就是美國商家的庫存與銷售額已達Ｎ年來的新低，此即商

家唔夠貨賣。結果？商家加價意圖加強，物價會再升，還是Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ？



＊芯片缺短期難解決＊



美商家庫存低，一個原因是芯片缺，芯片是可以涉及１６９個行業，不單止汽車，而這個缺

芯情況，並不可以數周數月可以解決，市場估計要等二至三年才有望解決，一個要兩、三年才能

解決的問題，還是Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ嗎？



也是，Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，可以是個定義問題，美儲局如將Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ定義

為四、五年的周期，則今時的美國通脹現象，也確是Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，但這個定義是合人

之常理嗎？



假如美儲局真失言，鷹了些，美股跌，但如美股一跌多於１０％時，估美儲局便會出來護市

。如此看來，估美儲局鷹不鷹，有何意義？怕仍落得句，庸人自擾。唉！美儲局就是市場，美儲

局揸莊，佢點會畀美股死？







＊華潤電力９﹒７元買入＊



昨天筆者在《午市閒談》推介了華潤電力（００８３６）。華潤電力主要在內地從事火力發

電，包括燃煤電廠和燃氣電廠，以及可再生能源業務。



華潤電力昨收報９﹒７９元，下調１﹒２５％；預期市盈率４﹒４７倍，預期周息率

９﹒１５％。



＊用電量增利好銷售＊



華潤電力今年５月份附屬電廠售電量逾１４４１萬兆瓦時，按年增加約１４％；今年首５個

月，附屬電廠累計售電量逾７０８６萬兆瓦時，按年增逾２４％，其中附屬風電場累計售電量按

年增逾５０％。



國家能源局最新數據顯示，今年１至５月，內地經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續高速

增長。內地整體耗電量升，將利好華潤電力延續升勢。各券商最新目標價由１１至１６元不等，

平均為１３﹒５元。



周線圖上，華潤電力似乎重試保歷加通道中軸，呈升勢；日線圖上，更見它破通道上軸上升

。



＊趨勢望好 目標１０﹒５元＊



華潤電力推介時報９﹒９３元，有興趣者可於回至９﹒７元吸納。短期阻力在之前高位

１０﹒１元，目標也暫看１０﹒１元，上望１０﹒５元；短期支持９﹒７元，跌穿９﹒６元止蝕

。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

