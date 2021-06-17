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17/06/2021 08:27

富衛控股傳目標今年底前在美國上市，現已遞交申請

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ＦＷＤ　Ｌｉｍｉｔｅｄ和富衛集團（ＦＷＤ　Ｇｒｏｕｐ　
Ｌｉｍｉｔｅｄ）的控股公司ＰＣＧＩ　Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉ
ｍｉｔｅｄ宣布，已以保密方式向美國證交會提交一份Ｆ－１表格的註冊聲明草案，擬在美國首
次公開發行代表Ａ類普通股的美國存託股份。數量和價格範圍尚未確定。ＩＰＯ預計將在完成審
查程序後進行。
　　外媒引述消息報道，集團目標是２０２１年底在紐約上市。（ｎｓ）

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