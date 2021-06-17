富衛控股傳目標今年底前在美國上市，現已遞交申請

《經濟通通訊社１７日專訊》ＦＷＤ Ｌｉｍｉｔｅｄ和富衛集團（ＦＷＤ Ｇｒｏｕｐ

Ｌｉｍｉｔｅｄ）的控股公司ＰＣＧＩ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉ

ｍｉｔｅｄ宣布，已以保密方式向美國證交會提交一份Ｆ－１表格的註冊聲明草案，擬在美國首

次公開發行代表Ａ類普通股的美國存託股份。數量和價格範圍尚未確定。ＩＰＯ預計將在完成審

查程序後進行。

外媒引述消息報道，集團目標是２０２１年底在紐約上市。（ｎｓ）

