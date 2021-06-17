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17/06/2021 09:19

《專家之言－何志銘》港股短期維持２８３００╱９００區內運行

　　《專家之言》恆指（１６日）低開２９點後，午後跌幅逐步放大，最差跌２３０點，指數低
見過２８４０７點，市場焦點之一是時代天使（０６６９９）首日掛牌，股價高開１﹒３倍報４
００元，最高見４９０元，全日收４０１元，較上市價１７３元，高２２８元或１﹒３倍，成交
１４８６萬股，涉資５８﹒７８億元。主板股票的升跌比率為１２比３０，下跌股份１２４２隻
，恆指成分股２１隻股份上升，下跌股份３４隻，升跌比率為３６比５９。最終恆指收報
２８４３６點，跌２０１點或跌０﹒７０％，全日主板成交金額為１３８３﹒５１億元。國企指
數報１０５６２點，跌１０５點或跌０﹒９９％。恆生科技指數報７８３０點，跌１３０點或跌
１﹒６４％。
　　在數據方面，今日（１７日）香港將公布５月失業率，料由６﹒４％降至６﹒２％。外圍方
面，美國公布首次申請失業救濟金人數料由３８萬降至３６萬，連續申請失業救濟金人數料由３
５０萬降至３４２萬。美國公布５月領先指標，料由１﹒６％降至１﹒３％。另外提一提大家今
日公布業績的公司為領展（００８２３）。內地方面，人行維持２０００億元人幣中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作，某程度上反映「阿爺」以穩字的貨幣政策仍未變，此做法亦符合市場預期
。港股短期維持２８３００點至２８９００點區內運行為主。《獨立評股人　何志銘》

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