壹傳媒（００２８２）今早起停牌，警務處國安處拘捕五名公司高層

《經濟通通訊社１７日專訊》壹傳媒（００２８２）今日起短暫停止買賣，上日收報０﹒２
９元。
警務處國家安全處今早拘捕五名公司董事及高層，涉嫌違反香港國安法，全部人正被扣查。
消息指，被捕的５人包括壹傳媒行政總裁張劍虹、周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長
陳沛敏及張志偉。（ｅｃ）
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