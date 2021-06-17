聯儲局意向提早加息，港股低開１９５點報２８２４０

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局公布息口及買債規模不變，但多位官員透露２０２

３年將開展加息，消息觸發美匯及債息抽升，但環球股市今早普遍回吐，日經大跌３００點，首

爾指數亦跌２１點，港股方面則低開１９５點，５０隻成份股只有低開或平開，其中信義光能（

００９６８）跌２﹒０２％，為開市表現最差藍籌，而美團（０３６９０）、小米（０１８１０

）亦分別低開１﹒３２％及１﹒２５％。恆生指數開報２８２４０，跌１９５點或跌０﹒６９％

，主板成交３９﹒３２億元。國企指數報１０４８１，跌８１點或跌０﹒７８％。恆生科技指數

報７７７６，跌５４點或跌０﹒６９％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１％，報４８﹒０５元；港交所（００３８８）跌

０﹒９９％，報４５９元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１﹒９６％。騰訊（００７０

０）跌０﹒４２％，報５９４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。建行（００９３

９）跌０﹒９６％，報６﹒１８元；友邦（０１２９９）跌０﹒５８％，報９４﹒５５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） １３﹒６０元 跌２﹒０２％

龍湖（００９６０） ４４﹒６０元 跌１﹒７６％

阿里健康（００２４１） １７﹒３４元 跌１﹒７０％

百威亞太（０１８７６） ２４﹒５０元 跌１﹒６１％

申洲（０２３１３） １８７﹒６０元 跌１﹒５２％



碧桂園服務（０６０９８） ７６﹒０５元 跌１﹒４３％

美團（０３６９０） ２８５﹒００元 跌１﹒３２％

小米（０１８１０） ２７﹒６０元 跌１﹒２５％

安踏（０２０２０） １５８﹒００元 跌１﹒２５％

長建（０１０３８） ４７﹒４５元 跌１﹒２５％

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科指十大跌幅股份表現如下；



股份（編號） 現價 變幅

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新東方在線（０１７９７） ９﹒５０元 跌３﹒１６％

明源雲（００９０９） ３７﹒５５元 跌１﹒７０％

阿里健康（００２４１） １７﹒３４元 跌１﹒７０％

網易（０９９９９） １６８﹒７０元 跌１﹒６９％

微盟（０２０１３） １６﹒４６元 跌１﹒３２％

美團（０３６９０） ２８５﹒００元 跌１﹒３２％

小米（０１８１０） ２７﹒６０元 跌１﹒２５％

海爾智家（０６６９０） ２９﹒３０元 跌１﹒１８％

京東健康（０６６１８） １０３﹒８０元 跌１﹒１４％

金蝶（００２６８） ２６﹒６５元 跌１﹒１１％

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（ｕｌ）

