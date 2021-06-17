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17/06/2021 09:23

聯儲局意向提早加息，港股低開１９５點報２８２４０

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局公布息口及買債規模不變，但多位官員透露２０２
３年將開展加息，消息觸發美匯及債息抽升，但環球股市今早普遍回吐，日經大跌３００點，首
爾指數亦跌２１點，港股方面則低開１９５點，５０隻成份股只有低開或平開，其中信義光能（
００９６８）跌２﹒０２％，為開市表現最差藍籌，而美團（０３６９０）、小米（０１８１０
）亦分別低開１﹒３２％及１﹒２５％。恆生指數開報２８２４０，跌１９５點或跌０﹒６９％
，主板成交３９﹒３２億元。國企指數報１０４８１，跌８１點或跌０﹒７８％。恆生科技指數
報７７７６，跌５４點或跌０﹒６９％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１％，報４８﹒０５元；港交所（００３８８）跌
０﹒９９％，報４５９元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１﹒９６％。騰訊（００７０
０）跌０﹒４２％，報５９４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。建行（００９３
９）跌０﹒９６％，報６﹒１８元；友邦（０１２９９）跌０﹒５８％，報９４﹒５５元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　１３﹒６０元　　　跌２﹒０２％
　　龍湖（００９６０）　　　　４４﹒６０元　　　跌１﹒７６％
　　阿里健康（００２４１）　　１７﹒３４元　　　跌１﹒７０％
　　百威亞太（０１８７６）　　２４﹒５０元　　　跌１﹒６１％
　　申洲（０２３１３）　　　１８７﹒６０元　　　跌１﹒５２％

　　碧桂園服務（０６０９８）　７６﹒０５元　　　跌１﹒４３％
　　美團（０３６９０）　　　２８５﹒００元　　　跌１﹒３２％
　　小米（０１８１０）　　　　２７﹒６０元　　　跌１﹒２５％
　　安踏（０２０２０）　　　１５８﹒００元　　　跌１﹒２５％
　　長建（０１０３８）　　　　４７﹒４５元　　　跌１﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股份表現如下；

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在線（０１７９７）　　９﹒５０元　　　跌３﹒１６％
　　明源雲（００９０９）　　　３７﹒５５元　　　跌１﹒７０％
　　阿里健康（００２４１）　　１７﹒３４元　　　跌１﹒７０％
　　網易（０９９９９）　　　１６８﹒７０元　　　跌１﹒６９％
　　微盟（０２０１３）　　　　１６﹒４６元　　　跌１﹒３２％
　　美團（０３６９０）　　　２８５﹒００元　　　跌１﹒３２％
　　小米（０１８１０）　　　　２７﹒６０元　　　跌１﹒２５％
　　海爾智家（０６６９０）　　２９﹒３０元　　　跌１﹒１８％
　　京東健康（０６６１８）　１０３﹒８０元　　　跌１﹒１４％
　　金蝶（００２６８）　　　　２６﹒６５元　　　跌１﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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