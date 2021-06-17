《盤後部署》港股單日轉向屬利好，短線阻力位２９０００點

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局公布議息結果，聯邦基金利率和每月購債規模不變

，惟利率點陣圖顯示，官員預期最快在２０２３年加息兩次共半厘，之前則傾向維持零息，隔晚

美股三大指數下挫。港股早段延續跌勢，開報２８２４０點跌１９５點，跌幅擴大至２２０點後

隨滬深兩市拗腰回升。今日大部分時間港股表現反覆，汽車股和手機設備股有提振，收水憂慮下

中資金融股偏軟。惟港股收盤前抽高，收於全日最高位２８５５８點，升１２１點或０﹒４３％

，主板成交１４０２﹒５８億元增加１﹒３８％。國指報１０５８９點，升２６點或０﹒２５％

。科指報７９０１點，升７０點或０﹒９％。

Ａ股兩市低開高走，上證綜指收報３５２５點，升７點或０﹒２１％；深證成指報１４４７

２點，升１７６點或１﹒２３％，總成交８９１９﹒４億人幣，跌逾４﹒３２％。



＊提早加息有利本地銀行股＊



假設聯儲局最快在２０２３年加息兩次共半厘的預期屬實，理論上對本地銀行股最為有利，

投資者可預留資金吼時機部署。相反聯儲局提早加息或令中人民銀行有跟加的壓力，不利中國市

場流動性，中資金融股投資者亦可考慮減持。

港股單日轉向，收企２８５００點以上，屬較強的利好訊號，惟主板成交額未見有足夠支持

。預期港股短線繼續牛皮，阻力位於百天線，約２９０００點。（ｎｓ）

