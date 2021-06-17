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即市新聞

17/06/2021 17:37

《台股攻略－黃振宇》受美聯儲預期加息影響，台股低開高收

　　《台股攻略》美國聯儲局暗示２０２３年將至少加息兩次，美股三大指數下跌，拖累台股加
權指數今日（１７日）低開更一度下跌超過１５０點，但在航運股帶頭領漲下，指數最終倒升
８３點，以高位１７３９１點收市，成交金額為４３９３億元（新台幣．下同），全日波幅
２４１點。
　　台積電今日除息，每股配發２﹒５元現金股利，早段下挫失守６００元關口，其後買盤湧現
，最終微升０﹒５％，收６０６元。聯電、華邦電、日月光投控及鴻海升１﹒４％至２﹒４％，
聯發科、中華電、台達電、大立光、廣達及聯詠則跌０﹒２％至１﹒６％。航運板塊的貨櫃三雄
中，陽明升勢凌厲，收１４０﹒５元，升８﹒１％；長榮收１３６﹒５元，升２﹒３％；萬海收
２０６元，僅升０﹒２％。其餘航運股方面，宅配通、志信、中櫃、四維航、台驊投控及榮運漲
停收市。雖然近來面板價格升勢趨緩，但在資金追捧下，面板三虎友達、群創及彩晶今日漲停。
高端疫苗公布新冠疫苗二期解盲結果後，昨日經歷漲停及跌停，今日早段弱勢低開後，市場買盤
湧現，最終升２％，收２６０元。隨著蘋果下半年傳將推出２款搭載Ｍｉｎｉ　ＬＥＤ的
ＭａｃＢｏｏｋ　Ｐｒｏ，在產品毛利大幅優於傳統ＬＥＤ晶粒下，富采為Ｍｉｎｉ　ＬＥＤ晶
片供應商，有望提升獲利。
　　台股受美聯儲將在２０２３年加息消息影響後，一度下挫，新舊經濟板塊輪動亦偏向舊經濟
的航運類股份，而電子股成交佔比仍未重上５成以上，短線而言，投資者需留意指數調整風險。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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