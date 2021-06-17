《談國論企－黎偉成》加大醫療醫藥投資生產積極抗

《談國論企》中國的製造業和服務業於２０２１年５月份繼續強力加大醫療、醫藥的生產和

固定資產投資及生產力量，不僅進一步強化支持和配合本國甚至國際長期性的防控新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９工作，更可以確保國民經濟延續穩定恢復發展態勢。尤其是Ｄｅｌｔａ（在印

度發的變種病毒Ｂ﹒１﹒６１７﹒２），已擴散至全球數以十計國家或地區，且病徵似與流感相

若，故中國強化醫療、醫藥會固投，可望對世界防控惡疫發揮更積極作用。



＊確保本國續控疫支持國際社會多方所需＊



據中國國家統計局於２０２１年６月１６日發布的最新數字，續顯國民經濟於２０２１年以

來一直保持穩定的恢復態勢：生產與需求持續增長，就業物價總體保持穩定，新興動能培育的工

作和效應持續壯大。尤其惹人注目的，重點有（甲）與醫療醫藥有密切關係的行業的生產和固定

資產投資，有相當明顯的增長和擴大，特別是（Ｉ）全國固定資產投資（不含農戶）中的高技術

產業和高技術服務業的固投，有十分重大的發展，如（ｉ）高技術製造業固投於２０２１年１－

５月份同比增長２５﹒６％，而兩年平均增長為１３﹒２％，其中醫療儀器設備及儀器儀表的固

投同比和兩年均增分別提升至４８﹒３％與１７﹒％，醫藥製造業同比及兩年均數分別上升逾三

成與約一成半，皆屬高增長的行業。

同樣高增長的，還有（ｉｉ）檢驗檢測及儀器儀表固投於１－５月份同比增３９﹒６％，兩

年均增１４﹒２％，遠高於高技術服務業固定資產投資同比及兩年平均增長分別１７﹒１％和８

﹒５％，足顯中國繼續積極、主動強化防控惡疫的工作。

加上（ＩＩ）社會領域中的衛生項目固投，同比增長４３﹒６％，和兩年均增２５﹒４％，

反映中國把社會衛生的投資和建設，配合醫療醫藥，作為防控惡疫的其中十分重要的組成部分。

由是可見，中國在防控惡疫取效力促復工復產復商復市的政策，基本達預期之效，仍不敢稍

為掉以輕心，因病毒不斷變種特別是Ｄｅｌｔａ和在世界各地擴散甚至肆虐，故中國鼓勵醫療醫

藥行業加大固投，很有預見性和前瞻性，為本國和世界福祉發揮重要的力量和貢獻。

至於（乙）國民經濟的發展，仍然以穩中有進的基調為主，而「有進」者，就是持續不斷的

提升高技術製造業的固投，遂使相關行業的生產有相當快速的增長，包括（１）在增加值方面，

高技術製造業的增加值同比增長１７﹒５％，兩年均增為１３﹒１％。

和（２）產量，亦每見高技術製造業有明顯的增長，如新能源汽車的產量於５月份同比飆升

１﹒６６倍，工業機器人上升５０﹒１％，集成電路增加３７﹒６％，皆高於４月份。

正正因為生產穩快增長和提升，故中國的（丙）各個主要經濟項目都能夠保持良性的發展態

勢，尤其是（一）社會消費品零售，總額於２０２１年５月份達３﹒５９４５萬億元，同比增

１２﹒４％和兩年均增４﹒５％，其中實物商品網上零售額於１－５月份累計達３﹒９３７７萬

億元，同比增長１９﹒９％和兩年均增１５﹒６％，於整體零售額佔比達２２﹒６％。



＊就業情況改善促消費及服務皆穩增＊



及（二）全國服務業的業務，亦大有好轉，生產指數於２０２１年５月份同比增長

１２﹒５％，兩年均增４﹒９％，略低於４月份之數，因政府力促居民在「五﹒一」黃金周假期

作「原地消費」；而規模以上服務業企業的營業收入於２０２１年前４個月同比倍增，資源、能

源類企業的表現相當突出，而高技術、裝備設備等行業利潤亦力保快增，乃受惠於政府於

２０２０年３月控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９和精準有序推出的復工復產復商復市政策，強大的

內需使國民經濟確切納入復甦軌道。

此因（三）就業情況不斷改善：全國城鎮新增就業於２０２１年１－５月份增加５７４份，

並達致全年目標約５２﹒２％，而全國城鎮調查失業率於５月份為５％，比４月份低０﹒１個百

分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

