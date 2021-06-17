《異動股》ＳＯＨＯ中國復牌開飆兩成五，黑石溢價３１﹒６％收購

《經濟通通訊社１７日專訊》ＳＯＨＯ中國（００４１０）恢復買賣後開升２５﹒２６％，

報４﹒７６元，創逾一年新高，該股成交約５９０９萬股，涉資２﹒８１億元。

ＳＯＨＯ中國昨日短暫停止買賣，集團公布獲黑石集團提出收購公司全部已發行股份，每股

要約價５元，較前交易日收報３﹒８元溢價約３１﹒６％，最高現金代價２３６﹒５８億元，假

如收購成功，將會是黑石集團於亞洲市場的最大一筆房地產交易。

要約完成後，承諾股東潘石屹及潘張欣和承諾方將作為公司第二大股東，共同保留公司約９

％股權，並將繼續調動資源助力公司發展。

集團指，黑石計劃維持公司上市地位、現有主營業務及管理層，並有意利用公司資源在中國

再擴張，將對公司進行詳細戰略審查，以制定未來業務發展計劃。

現時，恆生指數報２８２４０，跌１９５點或跌０﹒６９％，主板成交３９﹒３２億元。國

企指數報１０４８１，跌８１點或跌０﹒７８％。恆生科技指數報７７７６，跌５４點或跌０﹒

６９％。

即月期指新報２８１４３，跌２２７點，低水９８點。即月國指期貨報１０４３７，跌９５

點，低水４４點。即月科指期貨新報７７７５，跌６７點。（ｐｌ）

