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17/06/2021 09:28

《異動股》傳巴西採購六千萬劑疫苗，惟康希諾開跌逾３％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》傳巴西採購６千萬劑康希諾疫苗，料第三、四季交付，惟康希
諾生物（０６１８５）今日開跌３﹒３５％報３４６﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅６﹒３３％。該股成交約２萬股，涉資７３４萬元。惟值得留意的是，該股現主動賣盤達８
６％。
　　現時，恆生指數報２８２４０點，跌１９５點或跌０﹒６９％，主板成交３９﹒３２億元。
國企指數報１０４８１點，跌８１點或跌０﹒７８％。恆生科技指數報７７７６點，跌５４點或
跌０﹒６９％。
　　即月期指新報２８１２７，跌２４３點，低水１１４點。即月國指期貨報１０４３１，跌１
０１點，低水５０點。即月科指期貨新報７７７４，跌６８點，１３６張。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康希諾　（０６１８５）　　３４６﹒４００元　　　跌３﹒３５％
　　基石藥業（０２６１６）　　　１４﹒３６０元　　　無升跌
　　康方生物（０９９２６）　　　５８﹒８００元　　　跌０﹒４２％
　　復宏漢霖（０２６９６）　　　３７﹒５００元　　　無升跌
　　亞盛醫藥（０６８５５）　　　４０﹒８５０元　　　無升跌
　　歐康維視（０１４７７）　　　２７﹒４５０元　　　無升跌
　　嘉年華　（００９９６）　　　　０﹒０６２元　　　無升跌
　　嘉和生物（０６９９８）　　　１６﹒５４０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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