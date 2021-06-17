《異動股》傳巴西採購六千萬劑疫苗，惟康希諾開跌逾３％

《經濟通通訊社１７日專訊》傳巴西採購６千萬劑康希諾疫苗，料第三、四季交付，惟康希

諾生物（０６１８５）今日開跌３﹒３５％報３４６﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計

跌幅６﹒３３％。該股成交約２萬股，涉資７３４萬元。惟值得留意的是，該股現主動賣盤達８

６％。

現時，恆生指數報２８２４０點，跌１９５點或跌０﹒６９％，主板成交３９﹒３２億元。

國企指數報１０４８１點，跌８１點或跌０﹒７８％。恆生科技指數報７７７６點，跌５４點或

跌０﹒６９％。

即月期指新報２８１２７，跌２４３點，低水１１４點。即月國指期貨報１０４３１，跌１

０１點，低水５０點。即月科指期貨新報７７７４，跌６８點，１３６張。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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康希諾 （０６１８５） ３４６﹒４００元 跌３﹒３５％

基石藥業（０２６１６） １４﹒３６０元 無升跌

康方生物（０９９２６） ５８﹒８００元 跌０﹒４２％

復宏漢霖（０２６９６） ３７﹒５００元 無升跌

亞盛醫藥（０６８５５） ４０﹒８５０元 無升跌

歐康維視（０１４７７） ２７﹒４５０元 無升跌

嘉年華 （００９９６） ０﹒０６２元 無升跌

嘉和生物（０６９９８） １６﹒５４０元 無升跌

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（ｊｃ）

