《午市前瞻》港股走勢好淡爭持，專家料短期仍將受限二萬九關

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局公布息口及買債規模不變，但多位官員預期２０２

３年將開展加息。隔晚美股三大指數偏軟，而港股今早亦則低開１９５點報２８２４０點，更曾

見２８２１６點半日低位。隨後恆指於車股、科技股與地產股的帶動下，再現動力走上倒升。恆

指半日收報２８５１６點，升８０點或升０﹒２８％，主板成交７０９﹒９５億元。國企指數報

１０５８５點，升２２點或升０﹒２１％。恆生科技指數報７８７５點，升４５點或升０﹒５８

％。

Ａ股兩市則齊揚升，上證綜合指數報３５２４點，升５點或升０﹒１７％，成交２２４１﹒

７０億元人民幣；深證成份指數報１４４１８點，升１２２點或升０﹒８６％，成交２８６２﹒

７３億元人民幣。



＊張智威：加息步伐有所加快，建議部署地產、銀行股＊



聯儲局雖維持息口及買債規模不變，但多位官員已透露２０２３年將開展加息，港股今早走

勢好淡爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，早前公布美國ＣＰＩ數據可按

年增長達５％，較市場預期多，反映復甦進程有所加快，因此不排除於第３季至第４季時間加息

。張智威料加息將影響市場走勢，預期恆指於二萬九關仍有較強阻力。

而聯儲局加快加息步伐，相信會利好地產與銀行業。張智威指兩個板塊的股份均可作中、長

線部署。銀行業方面，建議部署中國銀行（０３９８８），因其為四大國有銀行之一，且息口達

８厘以上十分吸引，建議可於２﹒８元，即約現價水平部署，中長線目標４﹒２元。地產股方面

，則推薦恆基地產（０００１２），其屬香港四大家族企業之一，且可憧憬其回復「１０送１」

的紅股派送政策，建議可於３８元水平買入，目標價４５元。（ｊｃ）

