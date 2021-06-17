《美元走勢－羅明立》聯儲態度轉鷹，惟美元上升空間不宜過分高估

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒８２ １１０﹒５７ １１０﹒６５

歐元╱美元 １﹒２００６ １﹒１９４４ １﹒１９８６

英鎊╱美元 １﹒４００９ １﹒３９６７ １﹒３９９７

美元╱瑞郎 ０﹒９１２９ ０﹒９０６９ ０﹒９１０１

美元╱港元 ７﹒７６５４ ７﹒７６２０ ７﹒７６５０

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《美元走勢》美聯儲議息後維持基礎利率與購債規模不變，鮑威爾對通脹的前景開始改變說

法，指通脹可能在未來的一段時間內持續上升，並且高居不下，表示如果通脹預期過高，將準備

調整政策。今次會議預期未來提早加息的委員人數較上次明顯增加，市場認為局方態度轉為「鷹

派」。

消息刺激美匯指數自一個月以來首次升至９１點位以上，接近９１﹒５０，美國１０年期國

債收益率亦創三個月以來最大升幅，對於押注資產在短期上升的投資者帶來了壓力，美股三大指

數下跌，金價跌至１８００美元邊緣。

非美貨幣全面受挫，歐元失守１﹒２０，英鎊跌穿１﹒４０，預期短期仍有壓力，留意歐元

２５０天線的１﹒１９３０。聯儲局今次以調控市場預期為主，加息至少在一年後，而且低息環

境會持續。因此，美元上升空間暫不宜過分高估，仍要根據未來數據而定。澳洲今日（１７日）

公布的就業數據相當理想，新西蘭第一季經濟增長亦強勁，多跌１００點的話可留意吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９５０ １﹒２０５０ １﹒１９１５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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