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即市新聞

17/06/2021 16:01

《美元走勢－羅明立》聯儲態度轉鷹，惟美元上升空間不宜過分高估

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒８２　　　１１０﹒５７　　　１１０﹒６５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２００６　　　１﹒１９４４　　　１﹒１９８６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４００９　　　１﹒３９６７　　　１﹒３９９７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２９　　　０﹒９０６９　　　０﹒９１０１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６５４　　　７﹒７６２０　　　７﹒７６５０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲議息後維持基礎利率與購債規模不變，鮑威爾對通脹的前景開始改變說
法，指通脹可能在未來的一段時間內持續上升，並且高居不下，表示如果通脹預期過高，將準備
調整政策。今次會議預期未來提早加息的委員人數較上次明顯增加，市場認為局方態度轉為「鷹
派」。
　　消息刺激美匯指數自一個月以來首次升至９１點位以上，接近９１﹒５０，美國１０年期國
債收益率亦創三個月以來最大升幅，對於押注資產在短期上升的投資者帶來了壓力，美股三大指
數下跌，金價跌至１８００美元邊緣。
　　非美貨幣全面受挫，歐元失守１﹒２０，英鎊跌穿１﹒４０，預期短期仍有壓力，留意歐元
２５０天線的１﹒１９３０。聯儲局今次以調控市場預期為主，加息至少在一年後，而且低息環
境會持續。因此，美元上升空間暫不宜過分高估，仍要根據未來數據而定。澳洲今日（１７日）
公布的就業數據相當理想，新西蘭第一季經濟增長亦強勁，多跌１００點的話可留意吸納。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒２０５０　　　１﹒１９１５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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