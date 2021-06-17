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17/06/2021 15:36

建銀國際料下半年恒指於２６５００至２９５００點區間波動

　　《經濟通通訊社１７日專訊》建銀國際證券發表下半年香港市場展望及投資策略，預期港股
下半年將維持區間波動並大致呈Ｍ型走勢，預期恆生指數介乎２６５００至２９５００點，國企
指數波幅介乎９５００至１１５００點，至於科技恆生指數則料介乎７５００至９０００點。

＊籲趁低吸納優質新經濟成長股龍頭，看好內需股＊

　　該行證券研究部董事總經理、研究副主管及首席策略師趙文利表示，成長股有望重新跑贏價
值股，因過去幾個月成長股已有明顯回調，但短期估值壓力大致消化，未來監管政策如反壟斷措
施的消息衝擊將減弱，故成長股有望在未來幾個月見底反彈，建議下半年逐步減持順周期的價值
股，趁低吸納優質的新經濟成長股龍頭，並看好業務能見度較高的內需股如消費、醫藥、硬件科
技、汽車和新能源等。由於下半年市場或會進一步考慮收緊政策的風險，相信金融股及房地產仍
有上升空間。

＊美國最快明年底加息，料美股溫和調整最多一成＊

　　對於美國聯儲局將加息時間預測提前，他預期美國最快於明年底或２０２３年才加息，主要
視乎通脹趨勢，惟預期短期內通脹問題難以解決，相信未來一年通脹對貨幣政策的影響會較大，
估計美聯儲將於今年底或明年公布縮減量化寬鬆措施（ＱＥ）規模，並料短期美股將會溫和調整
５至１０％。
　　他又指，雖然港股較Ａ股更受外圍影響，但認為下半年港股吸引力仍較Ａ股大，原因是香港
市場跑輸美股很多，相信整體下跌空間有限，一旦美股在第三季因ＱＥ縮減預期或企業盈利表現
遜色而出現調整，反而是為港股提供了買入機會。（ｙｗ）

　　＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通
》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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