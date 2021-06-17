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即市新聞

17/06/2021 16:21

領展：對租務表現感到相當樂觀，續租情況較６個月前改善

　　《經濟通通訊社１７日專訊》領展房產基金（００８２３）行政總裁王國龍於網絡業績發佈
會上表示，隨著香港疫情緩和，社交距離措施放寬，旗下的商場人流亦見回升，租客續租數字亦
上升，商討續租的情況較６個月前有所改善，租客對前景更為正面，對現時租務表現感到相當樂
觀。

＊回購安排視乎市況等因素＊

　　他表示，截至２０２１年３月３１日止年度，領展的香港物業組合簽訂了超過４００份新租
約，而年內中國內地物業組合亦簽訂約２００份新租約，當中包括零售及餐飲類別，亦指領展在
過去一年不斷為旗下物業組合進行裝修，提供不同的租金優惠以吸引租客，以提高商場出租率，
維持商場氣氛，而新簽訂租約中有４０％為從未在領展商場中營運的新租客，認為相關消息令人
鼓舞。
　　他指出，領展商場主要為本地民生消費，中港開關對領展的直接影響不大，但認為開關對香
港經濟十分重要，領展有望受惠於香港經濟復甦，亦呼籲市民盡早接種疫苗。他補充，對於進一
步的回購安排，將會視乎當時的市場環境及其他規管因素等情況，再作決定。

＊無即時計劃出售資產＊

　　他提及，在外國投資方面，會從風險分散的角度來選擇增加投資，例如在中國、英國、澳洲
、日本及新加坡等地，領展一直有審視上述地方的投資機會，當中沒有特定的比例要投資在某一
個地方，但指領展大部分投資在香港，亦會進取考慮相關的投資機會，如最近競投銅鑼灣商業用
地，強調不會考慮住宅物業發展，因不在發展策略之內，但商業投資項目會繼續研究與參與。
　　領展表示，打算將持有的投資組合進行長期投資，以產生收入和資本收益。目前無即時計劃
出售資產，將會繼續審慎地管理及嚴選投資物業組合，務求增添合適的投資至現有物業組合。（
ｂｎ）

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