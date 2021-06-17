【理財通】匯豐料南北向均受歡迎，擬於亞洲聘逾千名財富管理專才

《經濟通通訊社記者金雪凝１７日報道》內地監管部門在５月初發布粵港澳大灣區「跨境理

財通」業務試點的實施細則，本港監管機構亦透露相關籌備工作已進入最後階段。多間銀行都密

鑼緊鼓準備，待理財通啟動後，推出相應產品和服務予投資者。頻頻將業務核心轉至亞洲的匯豐

亦不例外，該行粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，理財通為區內居民提供更便捷的渠道，

建立更多元化的資產配置，為香港金融業帶來龐大的機遇，而集團在人手、系統等方面亦已準備

就緒。



＊理財通助建立更多元化資產配置，料南北向通均受歡迎＊



陳慶耀接受本通訊社訪問時指，「跨境理財通」為區內居民提供更便捷的渠道，建立更多元

化的資產配置，亦能加強粵港澳金融市場的互聯互通，為香港金融業帶來機遇。如果能把握機會

拓展客戶基礎，將有助進一步鞏固香港國際金融中心的地位，並為長遠發展帶來新動力。

他引述市場報告數據指，大灣區內擁有超過６００萬元人民幣可投資資產的家庭逾４５萬戶

，累計可投資資產總額至少達２﹒７萬億元人民幣，對財富管理服務的需求巨大。他認為，隨著

大灣區內地９個城市人口增長及財富累積，對金融及財富管理的需求殷切。香港作為全球領先的

國際金融中心，理財和投資產品多樣化，在與全球市場聯接的深度和廣度上也更具優勢，可以預

期「跨境理財通」對大灣區內的內地投資者將會有相當大的吸引力。同時，「跨境理財通」亦讓

本港投資者接觸到更多的人民幣投資產品，有助擴濶投資範圍及渠道，相信南向及北向通都會受

投資者歡迎。



＊已在人手等各方面準備就緒，首階段將提供中、低風險產品＊



隨著理財通的工作進入最後階段，多間銀行都透露已準備好相關的產品和服務，待措施正式

啟動就能推出予客戶。匯控（００００５）近年將業務重心轉至亞洲地區，今年初更宣布成立粵

港澳大灣區業務部，反映集團銳意發展區內業務。

陳慶耀指出，作為香港最大的銀行，在大灣區也是規模最大的外資銀行，匯豐在人手、設施

、系統、產品及服務等各方面均已準備就緒，以爭取成為首批銀行為區內居民提供跨境理服務。

他透露，首階段將提供包括債券、基金、股票基金和貨幣基金等中、低風險的投資產品，協

助區內有意投資國際市場的個人客戶擴大投資範圍及分散投資組合。



＊擬今年在亞洲延聘逾１０００人，香港將新增３００至４００人＊



至於人手方面，他表示，匯豐財富管理及個人銀行計劃今年在亞洲延聘超過１０００位財富

管理專才，作為計劃其中一部分，而香港今年將會新增３００至４００名財富業務相關專才，當

中部分員工會專注大灣區或「跨境理財通」的業務。



＊料隨措施逐步成熟，投資範圍將進一步開放＊



此外，今年５月初，內地監管部門發布聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實

施細則（征求意見稿）》。當中提出，業務試點總額度暫定１５００億元人民幣，並設有個人額

度１００萬元人民幣。意見稿又定下「北向通」合資格的投資產品範圍及開展「南向通」業務的

內地投資者的條件。陳慶耀估計，隨著跨境理財通計劃逐步成熟，投資範圍將會進一步開放。

