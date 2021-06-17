【理財通】中銀香港料初期推低至中風險產品，人手產品已準備就緒

《經濟通通訊社記者金雪凝１７日報道》市場憧憬「跨境理財通」在今年下半年正式開通，

屆時港澳和大灣區內地城市的居民可經理財通購買對方地區的理財產品，預料將創造龐大的資金

流入。多間銀行都已紛紛為措施作好準備，以待措施落實後迅速推出相應產品予兩地客戶。中銀

香港（０２３８８）個人金融及財富管理部總經理陳文表示，中銀香港已在人手、系統、服務與

網絡，以及產品方面，都已經準備就緒。



＊理財業務服務團隊員工達１０００人，正持續增聘且無設人數上限＊



陳文接受本通訊社訪問時表示，雖然目前很多銀行服務可透過手機、網上銀行去處理，但理

財通相關資訊的提供等，都講求對客戶的了解，因此仍很需要人手。該行在已有團隊，包括大灣

區９個內地城市的分行、香港和澳門的分行，都已配備熟悉兩地文化、業務和產品的員工，亦因

應客戶需求的增加，持續增聘人手，以提供南、北向理財通的服務，他強調理財屬較長遠的事情

，因此客戶需要持續的服務。

他指，目前中銀香港整體理財業務的客戶服務團隊人員數目達１０００人，而持續增聘並非

單單為理財通。事實上，中銀香港的理財業務，包括客戶數量、資產管理規模、金額等都持續增

加，因此銀行正持續增聘該業務相關的人手。這是因應市場變化而進行，中銀香港亦無就招聘人

數設立上限和目標。

陳文指出，理財通的系統需符合監管要求，尤其是額度的管理、資金轉換等，都會在系統監

控下進行，相關系統亦已準備好。另一方面，他亦強調，母行中國銀行（０３９８８）和中銀香

港在大灣區１１個城市，總共有超過１０００間分行，方便內地和港澳居民到分行辦理開戶、進

行交易等，相信分行服務將是該行的優勢之一。



＊料措施開通初期會先推低至中風險產品＊



至於市場最為關注的產品方面，陳文指，該行亦已做好準備，因應監管機構提出的合適風險

偏好而推出相應的產品，涵蓋不同類型和幣種。他指，銀行推出的理財通產品，前提是要符合兩

地監管機構的要求。從５月初內地監管機構發布有關理財通的徵詢意見稿去看，他認為在相關業

務推出時，會先以一個循序漸進且穩妥的方式為主，因此初期將會推出一些低至中風險的理財產

品。

他舉例指，在南向的理財通中，即內地投資者經措施購買本港的理財產品，他估計產品會有

包括基金、債券、存款等低至中風險，而且複雜性較低的產品。香港的理財業務及資產管理均全

球化，投資者可購買不同投資主題、風險偏好和投資地域的產品，即使是基金亦設有不同的選擇

，因此他認為，理財通最吸引到內地投資者的地方是，能夠透過措施進行全球性的資產配置及分

散投資。

在港人可投資內地理財產品的北向理財通中，他說，目前人民幣成熱門的投資類別，本港客

戶在香港本地可購買以人民幣計價的投資理財產品並不多，而且即使是同樣以人民幣計價的產品

，兩地的回報率亦存在一定差異。待北向的理財通開通後，香港客戶就可投資內地市場，直接購

買內地的人民幣產品。



＊有信心理財通在下半年初正式推出＊



陳文相信，「跨境理財通」措施已經蘊釀了一段時間，業界亦做好充分準備，相信目前僅待

相關技術更為完善。他指出，業界看不到目前措施的推出的進程存在任何障礙或需要作出較大的

調整，認為理財通在下半年初推出屬合理預期，亦對此很有信心。

