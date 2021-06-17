《小傳日記》神州傳推新規整頓教育培訓行業，教育佬真慘情

《小傳日記》神州開放三胎政策，準備力谷出生率。係人都知對華人嚟講讀書考試係有幾咁

重要，為咗解決學童壓力太大嘅問題，神州政府成立教育培訓監管司，做幼兒園兒童、中小學生

嘅校外教育培訓管理工作。

《路透》引述消息話，神州政府計劃今個月內公布比預期更嚴格嘅新規定，對民間教育培訓

行嘅廣告設限，同埋試行禁止假日期間補習。官媒直頭話，意味著資本加持下的教育行業「蒙眼

狂奔」已成過去。消息人士認為行業應該做最壞打算，新規可能會令課後補習類公司嘅收入減少

多達７０巴仙至８０巴仙呀。

唔怪得今日啲教育佬跌得咁慘，提供在線課外輔導同備考嘅新東方在線（０１７９７）半日

跌３﹒０６巴仙，報９﹒５１銀。新東方（０９９０１）除咗課外輔導同備考，仲有做學前及中

小學教育，插９﹒９３巴仙，報６７﹒１銀。課後教育服務提供商思考樂教育（０１７６９）跌

６﹒３７巴仙，報４﹒２６銀。直播教學平台「網教通」嘅網龍（００７７７）有得升１﹒９巴

仙，報２１﹒５銀。

事實上，神州出生率除咗小朋友讀書考試壓力大嘅問題，依家興講內卷，喺職場嘅付出同回

報不成正比，所以要躺平（不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費），唔知神州政府會唔會

有下一步行動呢？



表列部份教育股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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新東方在綫（０１７９７） ９﹒５１元 跌３﹒０６％

新東方 （０９９０１） ６７﹒１０元 跌９﹒９３％

思考樂 （０１７６９） ４﹒２６元 跌６﹒３７％

網龍 （００７７７） ２１﹒５０元 升１﹒９０％



睿見 （０６０６８） ２﹒１７元 跌３﹒９８％

成實教育 （０１５６５） １﹒１１元 跌２﹒６３％

希望教育 （０１７６５） ２﹒０２元 跌１﹒４６％

新高教 （０２００１） ５﹒６７元 升３﹒８５％

中教 （００８３９） １８﹒０６元 跌０﹒４４％

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