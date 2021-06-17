《真知灼見－溫灼培》美元反彈料屬短暫

《真知灼見》面對美國通脹急攀升（５月份消費者物價指數年比上升５％），聯儲局再難繼

續否認通脹的存在，並不得不回應市場。於本周議息會上。聯儲局把加息預期由原先２０２４年

提前至２０２３年，但就何時減買債的問題上仍未給予市場時間表。市場普遍預期，聯儲局會待

８月２９日的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行周年大會上才落實減買債日子，但認為最快執行減

買債仍有待明年初。



＊美國收緊貨幣政策仍落後其他主要央行＊



從議息會後市場的即時反應可見，美債息及美元隨即反彈，一眾外幣、黃金、美股及整體商

品價格均見回落，但所謂的回落跌幅實際不大。美國１０年債仍處１﹒６％以下。一眾主要外幣

雖跌穿了其近月的主要支持位，如歐元跌穿１﹒２０美元，英鎊穿１﹒４０美元，新西蘭元穿了

７１美仙及加元穿了１﹒２２兌１美元等，但未見遠離。始終，現美國距離加息日子仍遠，而聯

儲局實際上仍未提出減買債日子。相反，加拿大央行及英倫銀行已相繼削減買債，而就是歐洲央

行的買債計劃相信也只維持到明年３月底。至於新西蘭央行也定出２０２２年９月加息預期。明

顯，在貨幣政策的收緊行動中，聯儲局依然落後於其他主要央行。最終聯儲局會否真的於２０２

３年加息，據主席鮑威爾所指，這還看未來美國就業市場發展。

為免經濟被中國趕上，拜登政府料將不顧一切要開盡美國的經濟引擎，龐大刺激經濟方案一

個又一個的推出，配合上低息環境料是在所難免。另外，相信拜登政府也不介意美元走弱，只擔

心讓美元現階段轉弱太快，會導致美元出現信心急機。



＊美元有機會上試９２﹒５０指數點＊



長遠筆者沒有改變看淡美元的大方向。首先看不到聯儲局收緊貨幣政策可較其他國家快。更

重要是美元的主要交易貨幣及儲備貨幣地位有機會被人民幣蠶食，相信這到明年當電子人民幣推

出後情況將更見明顯。不過，長遠歸長遠，因應聯儲局本周四（１７日）才就貨幣政策作出了突

如其來轉變，相信市場也該就此因素作進一步消化，使美元有機會上試９２﹒５０指數點位置，

建議到位後才重新沽售美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）





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