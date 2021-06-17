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即市新聞

17/06/2021 16:48

《真知灼見－溫灼培》美元反彈料屬短暫

　　《真知灼見》面對美國通脹急攀升（５月份消費者物價指數年比上升５％），聯儲局再難繼
續否認通脹的存在，並不得不回應市場。於本周議息會上。聯儲局把加息預期由原先２０２４年
提前至２０２３年，但就何時減買債的問題上仍未給予市場時間表。市場普遍預期，聯儲局會待
８月２９日的Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ央行周年大會上才落實減買債日子，但認為最快執行減
買債仍有待明年初。

＊美國收緊貨幣政策仍落後其他主要央行＊

　　從議息會後市場的即時反應可見，美債息及美元隨即反彈，一眾外幣、黃金、美股及整體商
品價格均見回落，但所謂的回落跌幅實際不大。美國１０年債仍處１﹒６％以下。一眾主要外幣
雖跌穿了其近月的主要支持位，如歐元跌穿１﹒２０美元，英鎊穿１﹒４０美元，新西蘭元穿了
７１美仙及加元穿了１﹒２２兌１美元等，但未見遠離。始終，現美國距離加息日子仍遠，而聯
儲局實際上仍未提出減買債日子。相反，加拿大央行及英倫銀行已相繼削減買債，而就是歐洲央
行的買債計劃相信也只維持到明年３月底。至於新西蘭央行也定出２０２２年９月加息預期。明
顯，在貨幣政策的收緊行動中，聯儲局依然落後於其他主要央行。最終聯儲局會否真的於２０２
３年加息，據主席鮑威爾所指，這還看未來美國就業市場發展。
　　為免經濟被中國趕上，拜登政府料將不顧一切要開盡美國的經濟引擎，龐大刺激經濟方案一
個又一個的推出，配合上低息環境料是在所難免。另外，相信拜登政府也不介意美元走弱，只擔
心讓美元現階段轉弱太快，會導致美元出現信心急機。

＊美元有機會上試９２﹒５０指數點＊

　　長遠筆者沒有改變看淡美元的大方向。首先看不到聯儲局收緊貨幣政策可較其他國家快。更
重要是美元的主要交易貨幣及儲備貨幣地位有機會被人民幣蠶食，相信這到明年當電子人民幣推
出後情況將更見明顯。不過，長遠歸長遠，因應聯儲局本周四（１７日）才就貨幣政策作出了突
如其來轉變，相信市場也該就此因素作進一步消化，使美元有機會上試９２﹒５０指數點位置，
建議到位後才重新沽售美元。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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