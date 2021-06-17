《保險睿見－謝佩蘭》多元貨幣計劃，讓人生規劃跟得上變化

《保險睿見》人生充滿無限可能性，無論求學、置業安居或退休生活，大家都有很多不同選

擇。而隨著世界不停地轉變，加上全球往來日趨頻繁，要輕鬆實現不同人生階段的目標，有賴一

個更具彈性及環球視野的長遠理財規劃。

為回應大眾需求，有保險公司最近推出一個多元貨幣計劃，讓客戶在長遠滾存財富之餘，亦

可把握環球貨幣優勢，輕鬆地實現子女教育、退休及財富傳承等不同人生階段的目標。



＊多元貨幣設計，助長遠理財規劃＊



子女教育為家長最關心的問題。該保險公司早前委託獨立市場研究公司調查，發現每五位家

長就有一位（２１％）會安排子女到海外升學。不過海外教育所費不菲，家長須有一定的教育儲

備，而該調查則發現有三成半（３５％）受訪者的子女教育儲備仍未達標。另外，該公司最新一

期有關理想退休生活的調查亦發現，超過六成受訪者的退休儲備不足，儲備缺口更創２２３萬港

元（中位數）新高。這些調查顯示，現實與理想有距離，市民需一個靈活和周全的長遠理財規劃

，而該多元貨幣計劃的設計，正正回應這個需求。



＊市場罕有６種貨幣選擇，兼可靈活轉換＊



該計劃特設市場罕有多達６種貨幣的選項，包括人民幣、美元、澳元、加元、港元及澳門幣

（澳門幣只適用於澳門繕發之保單），供客戶投保時揀選。客戶投保後，更可因應市況及個人財

務需要，靈活行使保單的「貨幣轉換選項」。

以子女教育為例，假設有家長於２０２１年為兒子籌備教育基金，投保時選擇以港元為保單

貨幣。到２０３１年，兒子希望到澳洲升學及發展，於是家長決定行使保單的「貨幣轉換選項」

，將保單貨幣更改為澳元，以配合兒子澳洲升學及發展的財務需要。此外，不少人可能打算退休

後移居其他地方，甚至周遊列國，計劃的多元貨幣選擇讓客戶的退休及財富傳承規劃更靈活，不

但照顧到世界環境轉變的因素，亦為將來的生活模式造好準備。



＊潛在長期回報具競爭力，助長遠滾存財富＊



為滿足客戶長線累積資本的需要，該計劃提供具競爭力的潛在長期回報。除了保證現金價值

，該計劃由第３個保單年度終結後起，最少每年公布一次非保證的「復歸紅利」及「終期分紅」

。客戶可將復歸紅利及終期分紅的最新現金價值的一定百分比，轉移至紅利及分紅鎖定戶口，以

非保證利率賺取利息，更可在不減少保單基本金額情況下，隨時從該戶口提取現金。

此外，客戶亦可因應個人需要，選擇一筆過或在有需要的時候提取款項，提取現金的決定權

完全由客戶掌握。



＊財富傳承更添彈性＊



常言道：「養兒一百，長憂九十九。」同一調查發現，超過八成家長（受訪家長年齡為３５

歲或以上）會將財富傳予子女及家人，當中更有六成打算透過保險做財富傳承。因此，該計劃特

別提供「更改受保人選項」及「第二受保人選項」，前者最多可更改兩次，而第二受保人則可無

限次更改，為客戶的財富傳承增添彈性。



＊把握機會，讓計劃跟得上變化＊



為鼓勵更多人積極採取行動，現在至６月３０日推廣期內，客戶成功投保該多元貨幣計劃可

獲１０％的保費回贈。大家要把握機會，讓人生規劃跟得上變化，在瞬息萬變的時代，從容活出

「健康長久好生活」！《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

