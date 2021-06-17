《投資領域－譚家駿》印度優質私企，社會責任與增長前景兼備

《投資領域》新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，同時亦為多個行業帶來極大的轉變，基金行業亦

不例外，作為專注於印度股票的基金經理，我們的基金經理的工作方式亦出現了不少改變。

在２０２０年疫情爆發之前，基金經理每年都會由新加坡乘前往印度５至６次，每次會約見

大概２５間左右位於孟買及德里等地的公司。到現場視察公司之所以重要，是因為由停車場到升

降機、接待處、員工以至飯堂等的種種細節，都有助投資者了解公司的文化及管理層。

舉例而言，高級管理層是否將自己封閉於獨立房間？他們的咖啡杯顏色與普通員工是否不同

？行政總裁辦公室內擺放了甚麼？辦公桌上又放了甚麼書本？牆上掛著政治人物的肖像還是藝術

品？



＊疫情改變會面模式＊



不過，隨著疫情來襲，由於不可以親身到訪公司，上述種種暫時都未能實現，惟這不代表要

停下投資的步伐，基金經理仍然可以透過網上與公司的管理層會面和交流。２０２０年疫情肆虐

期間我們的印度基金經理安排了３００多場網上會議，以會議數量計，甚至是比疫情前多了

２０％。

值得留意的是，疫情改變了基金經理的工作方式，亦為印度企業帶來了轉變。

去年的疫情令不少印度企業訂下應急計劃，包括設立資訊科技系統、遠程工作、數碼解決方

案等等，以更有效地與買家及供應商聯繫，這些措施現時已經實施，印度私人企業的靈活性及恢

復能力由此可見一斑。

事實上，早在疫情之前，印度企業對於不確定性已駕輕就熟，過往一直在不太利好企業的環

境下經營：２００８至２００９年面對全球性的金融危機；２０１０年上半年出現基建及壞帳問

題；２０１６年有廢鈔政策衝擊；２０１７年啟動商品與服務稅（ＧＳＴ）；２０１８年有非銀

金融危機。

因此，我們認為，疫情過去之後，印度企業未來５至７年在低基數，以及其面對挑戰與適應

轉變的能力支持下，將出現極其強勁的盈利增長，今次印度的第二波疫情非但不會擊倒印度企業

，反而會令當中的優質企業更茁壯成長，從行業整合中搶佔更大的市場份額。



＊印企主動肩負社會責任＊



除了盈利增長前景吸引之外，印度優質私人企業在疫情期間亦充份展現了其對社會責任的重

視，為旗下員工所付出的努力與關顧令人印象深刻。

一家僱用約２５萬名員工的印度跨國信息技術公司，與超過２００個印度城市內約１５００

間醫院合作，為其員工及家人提供新冠測試與治療，並且在工作區內設立疫苗中心，為其員工接

種疫苗。

另外一家印度私營銀行龍頭，亦與多間醫院合作為員工接種疫苗，這家銀行並聯同全國多間

酒店，為感染新冠肺炎的員工提供隔離設施，員工也可以通過？上問診向醫生徵詢意見。

上述兩家公司所推出的措施，對於其他國家而言，顯然是政府的責任而非企業的責任，因此

印度私人企業如此肩負社會責任，更顯得難能可貴，加上未來盈利增長前景可觀，印度股市確實

是投資者不容忽視的吸引市場。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

